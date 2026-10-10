Restos de Mesías Lojano, migrante asesinado en el metro de Nueva York, llegaron a Cuenca

Los restos de Jesús Mesías Lojano llegaron a Cuenca este sábado 10 de octubre de 2026.

Los restos de Jesús Mesías Lojano, el migrante ecuatoriano de 59 años que murió tras ser apuñalado en el metro de Nueva York, Estados Unidos, llegaron a Ecuador para su sepultura.

La mañana de este sábado 10 de octubre de 2026, el féretro con el cuerpo del migrante arribó a la parroquia Turi, en Cuenca, su lugar de origen.

La llegada se registró alrededor de las 11:00, cuando su esposa, Rosa Ortega, junto con familiares y amigos, recibió sus restos en medio del dolor por su muerte.

Los restos de Jesús Mesías Lojano, de 59 años, llegaron a Ecuador para ser sepultado. API Los restos de Jesús Mesías Lojano, de 59 años, llegaron a Ecuador para ser sepultado. API Los restos de Jesús Mesías Lojano, de 59 años, llegaron a Ecuador para ser sepultado. API Familiares de Jesús Mesías Lojano lo acompañan durante el velorio. API Los restos de Jesús Mesías Lojano, de 59 años, llegaron a Ecuador para ser sepultado. API Jesús Mesías Lojano murió tras ser apuñalado en el Metro de Nueva York, EE.UU. API Los restos de Jesús Mesías Lojano, de 59 años, llegaron a Ecuador para ser sepultado. API

Imágenes del recibimiento muestran a sus allegados cargando el féretro, cubierto con una sábana que lleva la imagen de Cristo. Posteriormente, se realizó el velorio en una iglesia de la parroquia, donde sus seres queridos se reunieron para despedirlo.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el migrante ecuatoriano?

Jesús Mesías Lojano murió tras ser atacado con un arma blanca mientras viajaba en un tren de la línea J del metro de Nueva York, en el distrito de Queens.

El hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2026, alrededor de las 17:20, cuando el tren se aproximaba a la estación Woodhaven Boulevard.

Según los reportes difundidos por medios estadounidenses, el ecuatoriano se encontraba sentado junto a otro pasajero cuando este comenzó a gritarle e insultarlo.

Después, el hombre lo habría atacado con un arma blanca y le habría provocado varias heridas en el torso y el cuello. Tras la agresión, los equipos de emergencia trasladaron a Lojano al Jamaica Hospital Medical Center, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El Departamento de Policía de Nueva York identificó al presunto agresor como un joven de 25 años.