Def Leppard cancela su concierto en Quito: Ecuador desaparece de su gira Live 2026

La banda británica ya no incluye a Ecuador en su programación oficial.

El concierto estaba previsto para el 30 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa y los fanáticos reclaman por las posibles pérdidas ocasionadas por la cancelación.

Ecuador ya no aparece en la programación oficial de Def Leppard.

La banda británica de rock había anunciado un concierto en Quito para el próximo 30 de octubre de 2026, como parte de su gira Live 2026, pero la fecha fue retirada del sitio oficial del grupo.

Ecuador desaparece de la gira de Def Leppard

El cambio fue advertido por los fanáticos durante este miércoles 7 de octubre. En la página oficial de Def Leppard ahora constan las presentaciones programadas en México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Argentina y Chile, pero ya no figura la fecha de Quito.

El concierto estaba previsto en el Estadio Olímpico Atahualpa y se esperaba que la agrupación británica llegara acompañada por Extreme.

La presentación en Ecuador formaba parte del recorrido latinoamericano de la banda, que tiene previsto presentarse en México, El Salvador y Costa Rica antes de la fecha que había sido anunciada para Quito y posteriormente continuar hacia otros países de la región.

l Programación Def Leppard Sitio oficial Def Leppard

Productora retira publicación y fanáticos reclaman

La publicación de la empresa productora que promocionaba el concierto en Ecuador también fue retirada de sus redes sociales.

Hasta el momento, la información disponible señala la cancelación de la fecha, aunque no se ha detallado públicamente el motivo de la decisión ni cómo se realizará el proceso para los compradores de entradas.

En redes sociales, decenas de fanáticos reclamaron a la organización y expresaron su preocupación por los gastos adicionales que ya habían realizado para asistir al concierto.

Entre los reclamos aparecen posibles pérdidas por reservas de hoteles, pasajes aéreos y otros gastos relacionados con el viaje a Quito.

Entradas costaban hasta USD 200

Los boletos para el concierto tenían precios de entre USD 45 y USD 200, sin IVA, dependiendo de la localidad. Entre las categorías anunciadas estaban Hysteria Fan Zone, Love Bites Platinum y Pour Some Sugar on Me, nombres relacionados con canciones y etapas de la trayectoria de la banda.