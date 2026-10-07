Partidos por Teleamazonas: Guayaquil City recibe a Emelec y Católica ante Macará en LigaPro

Emelec se enfrenta a Técnico Universitario por la fecha #25 del campeonato en el estadio George Capwell.

El campeonato ecuatoriano de fútbol entra en su etapa de mayor definición y la trigésima jornada de la LigaPro Serie A 2026 promete grandes emociones en la tabla de posiciones.

Teleamazonas llevará para todo el país las emociones de los encuentros estelares del fin de semana entre Guayaquil City y Emelec, el sábado, junto al duelo entre Universidad Católica y Macará, el domingo.

El encuentro entre Guayaquil City y Emelec está programado para disputarse este sábado 10 de octubre a partir de las 16:30 en el estadio Cristian Benítez, escenario donde el conjunto citadino buscará hacerse fuerte con el respaldo de su hinchada local frente al 'Bombillo'.

Por su parte, el elenco eléctrico llega a este compromiso con la obligación de sumar tres puntos decisivos para mantener vivas sus aspiraciones en el certamen local.

Tras una semana de intensos entrenamientos, el cuerpo técnico azul alista su mejor alineación titular para afrontar una visita exigente en el gramado sintético del parque Samanes, donde el control de balón y la efectividad en ataque resultarán fundamentales.

📍Horario de la Fecha 2️⃣ - Primer Hexagonal, Cuadrangular y Segundo Hexagonal de la Liga Ecuabet ⚽️🔥 #LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 https://t.co/XqYAIdrrPo — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) October 3, 2026

La cobertura de Teleamazonas arrancará desde minutos antes del pitazo inicial con la previa del partido, análisis táctico de las alineaciones y comentarios de especialistas deportivos.

En la jornada dominical, la atención del campeonato se trasladará a la capital con el choque entre Universidad Católica y Macará de Ambato.

Este cotejo está fijado para el domingo 11 de octubre a las 11:30 en el césped del estadio Olímpico Atahualpa, en un choque de estilos entre la propuesta ofensiva del 'Trencito Azul' y el orden táctico del cuadro celeste.

La plataforma mantiene los derechos integrales de la totalidad de la fecha, mientras que el canal de señal abierta centrará su despliegue técnico y de producción únicamente en el compromiso estelar del día sábado.

La expectativa de la afición futbolera crece a medida que se acerca el inicio de la jornada en los distintos escenarios del país.

Con este panorama de transmisión confirmado, los fanáticos del deporte rey en Ecuador ya alistan sus agendas para disfrutar de un fin de semana lleno de emociones, goles y disputa directa por los lugares de privilegio en la LigaPro 2026.