Estos serán los cantones con lluvias más fuertes en Ecuador este 4 de noviembre

El Inamhi prevé lluvias fuertes en varios cantones de Ecuador este miércoles 4 de noviembre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió el pronóstico de lluvias para este miércoles 4 de noviembre de 2026, con precipitaciones fuertes, moderadas y lloviznas en diferentes sectores de Ecuador.

Según el reporte, las lluvias se presentarán durante el día, con mayor probabilidad hacia el final de la tarde en la Costa y durante la tarde en la Sierra y Amazonía.

En algunos sectores también se prevén tormentas acompañadas de vientos, rayos y truenos.

¿Dónde lloverá más fuerte en la Costa?

Las precipitaciones más intensas se esperan en sectores de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Entre los cantones con pronóstico de lluvia fuerte están:

Guayas: Guayaquil, Durán, Daule, Samborondón, Milagro, Naranjal, Nobol, Playas, Salitre y Santa Lucía, entre otros

Los Ríos: Babahoyo, Quevedo, Valencia, Vinces, Baba, Buena Fe, Mocache y Montalvo, entre otros

Manabí: El Carmen, Pichincha, Santa Ana y Manga del Cura

El Oro: Balsas, Las Lajas y Marcabelí

Esmeraldas: Eloy Alfaro, Quinindé y San Lorenzo

Santo Domingo de los Tsáchilas: Santo Domingo, mientras que en La Concordia se prevén tormentas

En Santa Elena se esperan lluvias normales o moderadas en La Libertad y en Salinas lloviznas.

Para Galápagos, el Inamhi prevé lloviznas en toda la provincia, principalmente hacia el final de la tarde.

Guayas, Los Ríos, Manabí y otras provincias de la Costa registran pronósticos de lluvias fuertes para este miércoles 4 de noviembre. Inamhi.

¿Qué sectores de la Sierra tendrán lluvias fuertes?

En la región Interandina, las precipitaciones más intensas se concentrarán durante la tarde en cantones de cinco provincias.

Pichincha: Puerto Quito tendrá lluvias fuertes, mientras que en Mejía, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos se esperan precipitaciones normales o moderadas. Para Quito se pronostican lloviznas.

Cotopaxi: La Maná, Pangua y Sigchos registran pronóstico de lluvia fuerte

Bolívar: Caluma, Echeandía y Las Naves tendrán precipitaciones intensas

Cañar: La Troncal y Suscal presentan pronóstico de lluvia fuerte

Loja: Paltas y Puyango registran previsiones de precipitaciones intensas

En el resto de provincias de la Sierra se esperan lluvias moderadas o lloviznas en distintos cantones.

El Inamhi prevé lluvias intensas en sectores de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Loja durante la tarde. Inamhi.

Se esperan lluvias normales en la Amazonía

Las precipitaciones se concentrarán en sectores de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe.

Entre los cantones incluidos en el pronóstico están Morona, Sucúa, Archidona, Quijos, Aguarico, Mera, Pastaza, Paquisha y Zamora.

En Sucumbíos se esperan principalmente lloviznas, al igual que en otros sectores de la región.