Estos serán los cantones con lluvias más fuertes en Ecuador este 4 de noviembre
El Inamhi prevé lluvias de distinta intensidad en la Costa, Sierra y Amazonía. Las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la tarde.
El Inamhi prevé lluvias fuertes en varios cantones de Ecuador este miércoles 4 de noviembre de 2026.
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Actualizado:
03 nov 2026 - 21:07
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió el pronóstico de lluvias para este miércoles 4 de noviembre de 2026, con precipitaciones fuertes, moderadas y lloviznas en diferentes sectores de Ecuador.
Según el reporte, las lluvias se presentarán durante el día, con mayor probabilidad hacia el final de la tarde en la Costa y durante la tarde en la Sierra y Amazonía.
En algunos sectores también se prevén tormentas acompañadas de vientos, rayos y truenos.
¿Dónde lloverá más fuerte en la Costa?
Las precipitaciones más intensas se esperan en sectores de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Entre los cantones con pronóstico de lluvia fuerte están:
- Guayas: Guayaquil, Durán, Daule, Samborondón, Milagro, Naranjal, Nobol, Playas, Salitre y Santa Lucía, entre otros
- Los Ríos: Babahoyo, Quevedo, Valencia, Vinces, Baba, Buena Fe, Mocache y Montalvo, entre otros
- Manabí: El Carmen, Pichincha, Santa Ana y Manga del Cura
- El Oro: Balsas, Las Lajas y Marcabelí
- Esmeraldas: Eloy Alfaro, Quinindé y San Lorenzo
- Santo Domingo de los Tsáchilas: Santo Domingo, mientras que en La Concordia se prevén tormentas
En Santa Elena se esperan lluvias normales o moderadas en La Libertad y en Salinas lloviznas.
Para Galápagos, el Inamhi prevé lloviznas en toda la provincia, principalmente hacia el final de la tarde.
¿Qué sectores de la Sierra tendrán lluvias fuertes?
En la región Interandina, las precipitaciones más intensas se concentrarán durante la tarde en cantones de cinco provincias.
Pichincha: Puerto Quito tendrá lluvias fuertes, mientras que en Mejía, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos se esperan precipitaciones normales o moderadas. Para Quito se pronostican lloviznas.
- Cotopaxi: La Maná, Pangua y Sigchos registran pronóstico de lluvia fuerte
- Bolívar: Caluma, Echeandía y Las Naves tendrán precipitaciones intensas
- Cañar: La Troncal y Suscal presentan pronóstico de lluvia fuerte
- Loja: Paltas y Puyango registran previsiones de precipitaciones intensas
En el resto de provincias de la Sierra se esperan lluvias moderadas o lloviznas en distintos cantones.
Se esperan lluvias normales en la Amazonía
Las precipitaciones se concentrarán en sectores de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe.
Entre los cantones incluidos en el pronóstico están Morona, Sucúa, Archidona, Quijos, Aguarico, Mera, Pastaza, Paquisha y Zamora.
En Sucumbíos se esperan principalmente lloviznas, al igual que en otros sectores de la región.
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