Una mujer falleció tras ser atropellada en la av. Galo Plaza Lasso, al norte de Quito

Una persona perdió la vida tras ser atropellada la tarde de este lunes 28 de septiembre de 2026 en el norte de Quito.

Un fatal accidente de tránsito se registró a la 13:10 de este lunes 28 de septiembre de 2026, en las intersecciones de la av. Galo Plaza Lasso y la calle de Los Eucaliptos, al norte de Quito.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la tipología del siniestro fue un atropello que dejó una persona fallecida.

Las autoridades indicaron que el vehículo que habría ocasionado el siniestro no ha sido identificado, debido a que abandonó la escena.

Cierres de carriles

Debido al impacto y para permitir las pericias legales, al AMT dispuso el cierre de dos carriles en sentido norte- sur, a lo largo de la av. Galo Plaza Lasso.

Al punto acudieron agentes civiles de tránsito junto con personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional.

Asimismo, unidades del Departamento de Medicina Legal para el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas como la av. Real Audiencia o en la av. De la Prensa.