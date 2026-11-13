Un sismo de magnitud 3.4 se registró en Guayas este viernes 13 de noviembre
El movimiento telúrico ocurrió cerca de Velasco Ibarra a una profundidad de 59 kilómetros, según el Instituto Geofísico.
Un temblor se registró cerca de la ciudad Velasco Ibarra en Guayas.
Instituto Geofísico
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Actualizado:
13 nov 2026 - 12:14
Un sismo de magnitud 3.4 se registró a las 11:27 de este viernes 13 de noviembre de 2026, en la provincia del Guayas.
Según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 21,29 kilómetros de Velasco Ibarra, a una profundidad de 59 kilómetros.
Este evento se suma a otros movimientos registrados en el país durante los últimos días. El pasado 10 de noviembre, un sismo de magnitud 4.1 se produjo frente a las costas de la provincia de Santa Elena.
Según el Instituto Geofísico, ese movimiento tuvo una profundidad de 26 kilómetros y su epicentro se ubicó aproximadamente a 48 kilómetros de La Libertad.
Ecuador mantiene una constante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad tectónica y volcánica.
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