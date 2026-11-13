Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Un sismo de magnitud 3.4 se registró en Guayas este viernes 13 de noviembre

El movimiento telúrico ocurrió cerca de Velasco Ibarra a una profundidad de 59 kilómetros, según el Instituto Geofísico.

Un temblor se registró cerca de la ciudad Velasco Ibarra en Guayas.

Instituto Geofísico

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

13 nov 2026 - 12:14

Unirse a Whatsapp

Un sismo de magnitud 3.4 se registró a las 11:27 de este viernes 13 de noviembre de 2026, en la provincia del Guayas.

Según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 21,29 kilómetros de Velasco Ibarra, a una profundidad de 59 kilómetros.

Este evento se suma a otros movimientos registrados en el país durante los últimos días. El pasado 10 de noviembre, un sismo de magnitud 4.1 se produjo frente a las costas de la provincia de Santa Elena.

Según el Instituto Geofísico, ese movimiento tuvo una profundidad de 26 kilómetros y su epicentro se ubicó aproximadamente a 48 kilómetros de La Libertad.

Ecuador mantiene una constante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad tectónica y volcánica.

Te puede interesar