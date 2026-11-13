Un sismo de magnitud 3.4 se registró en Guayas este viernes 13 de noviembre

Un temblor se registró cerca de la ciudad Velasco Ibarra en Guayas.

Un sismo de magnitud 3.4 se registró a las 11:27 de este viernes 13 de noviembre de 2026, en la provincia del Guayas.

Según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 21,29 kilómetros de Velasco Ibarra, a una profundidad de 59 kilómetros.

Este evento se suma a otros movimientos registrados en el país durante los últimos días. El pasado 10 de noviembre, un sismo de magnitud 4.1 se produjo frente a las costas de la provincia de Santa Elena.

[REVISADO] Evento: igepn2026wgpo Ocurrido: 2026-11-13 11:27:57 Mag.: 3.4MLv Prof.: 59.0 km Lat.: 0.953° S Long.: 79.801° W Localizado: a 21.29 km de Velasco Ibarra, Guayas Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/Rw9NL6fz0z https://t.co/BQkUbKTrDK — Instituto Geofísico (@IGecuador) November 13, 2026

Según el Instituto Geofísico, ese movimiento tuvo una profundidad de 26 kilómetros y su epicentro se ubicó aproximadamente a 48 kilómetros de La Libertad.

Ecuador mantiene una constante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad tectónica y volcánica.