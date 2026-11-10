Sismo de magnitud 4.1 se registró frente a las costas de Santa Elena
El movimiento telúrico se produjo a 26 kilómetros de profundidad y tuvo su epicentro a cerca de 48 kilómetros de La Libertad, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
El Instituto Geofísico registró un sismo de magnitud 4.1 con epicentro a 47.93 km de La Libertad, en la provincia de Santa Elena.
IGEPN
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Actualizado:
10 nov 2026 - 20:23
Un sismo de magnitud 4.1 se registró la noche de este martes 10 de noviembre de 2026 frente a la costa de la provincia de Santa Elena.
El movimiento telúrico ocurrió a las 19:54 (hora local), según el informe oficial revisado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN).
Ubicación y profundidad
De acuerdo con la información emitida por el organismo técnico, el epicentro se localizó a 47. 93 kilómetros de la ciudad de La Libertad.
El temblor tuvo una latitud de 2.663° Sur, una longitud de 80.869° Oeste y se originó a una profundidad de 26.0 kilómetros.
El Instituto Geofísico mantiene habilitada su plataforma digital para que los ciudadanos de Santa Elena y cantones aledaños puedan reportar si percibieron el movimiento telúrico.
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