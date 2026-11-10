Sismo de magnitud 4.1 se registró frente a las costas de Santa Elena 

El Instituto Geofísico registró un sismo de magnitud 4.1 con epicentro a 47.93 km de La Libertad, en la provincia de Santa Elena.

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la noche de este martes 10 de noviembre de 2026 frente a la costa de la provincia de Santa Elena.

El movimiento telúrico ocurrió a las 19:54 (hora local), según el informe oficial revisado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN).

Ubicación y profundidad

De acuerdo con la información emitida por el organismo técnico, el epicentro se localizó a 47. 93 kilómetros de la ciudad de La Libertad.

El temblor tuvo una latitud de 2.663° Sur, una longitud de 80.869° Oeste y se originó a una profundidad de 26.0 kilómetros.

El Instituto Geofísico mantiene habilitada su plataforma digital para que los ciudadanos de Santa Elena y cantones aledaños puedan reportar si percibieron el movimiento telúrico.