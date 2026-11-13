Guayaquil: multas de hasta USD 600 por arrojar basura y escombros en lugares no autorizados

El Municipio establece sanciones según la gravedad de las infracciones. Dejar muebles, colchones, residuos de construcción y otros desperdicios en la vía pública puede generar multas económicas e incluso la clausura de establecimientos comerciales.

Multas por mala disposición de basura en Guayaquil

Los terrenos baldíos, las veredas y otros espacios públicos continúan siendo utilizados por algunos ciudadanos como puntos para abandonar fundas de basura, muebles dañados, colchones y escombros.

Estas prácticas están contempladas en la Ordenanza Municipal que regula el manejo de los desechos sólidos no peligrosos en Guayaquil.

La normativa establece tres categorías de infracciones: leves, graves y muy graves, con sanciones económicas que dependen del incumplimiento.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, las multas son las siguientes:

Infracciones que establece el Municipio de Guayaquil por arrojar basura. Teleamazonas

¿Qué acciones pueden generar multas?

Entre las infracciones leves se encuentran mantener sucias las aceras, arrojar desperdicios como papeles, envases, colillas y otros residuos en la vía pública, quemar basura y dejar desechos alrededor de los contenedores.

En el caso de las infracciones graves, se incluye sacar la basura fuera de los horarios establecidos, abandonar muebles, enseres domésticos, restos de poda y objetos de gran volumen en la vía pública. También está prohibido acumular desechos en parterres y arrojar residuos a la red de alcantarillado.

Las infracciones muy graves contemplan arrojar materiales de construcción, residuos de excavaciones y demolición en sitios no autorizados, depositar desechos peligrosos en lugares inadecuados e intervenir en operaciones municipales de limpieza y recolección.

La reincidencia puede aumentar la multa

Las sanciones económicas pueden incrementarse cuando una persona vuelve a cometer la misma infracción. Según el material informativo municipal, la reincidencia implica un recargo del 100 % en el valor de la multa. Además, cuando se trata de infracciones graves, el tiempo de clausura se duplica.

El control de estas prácticas también se realiza mediante reportes y vigilancia. En abril de 2026, el Municipio informó que había emitido 950 notificaciones a predios por una inadecuada disposición de desechos.

En este procedimiento, Urvaseo identifica puntos donde se arrojan residuos de manera inadecuada y remite los respectivos informes al Municipio de Guayaquil. La aplicación de las sanciones corresponde a las autoridades municipales, no a la empresa recolectora.

Guayaquil cuenta con 14 centros de acopio

Los muebles dañados, colchones, objetos de gran tamaño y materiales de construcción no deben abandonarse en veredas, calles o terrenos baldíos. Para estos residuos existen 14 centros de acopio en Guayaquil, destinados a facilitar su disposición adecuada.

La ciudadanía debe utilizar estos espacios en lugar de convertir terrenos desocupados en botaderos clandestinos. En el caso de los escombros y residuos de construcción, también es necesario cumplir las disposiciones municipales sobre su traslado y disposición.

Las inundaciones también aumentaron la cantidad de residuos

La disposición inadecuada de basura no es el único problema que enfrenta la ciudad. Las recientes lluvias e inundaciones dejaron muebles, colchones y enseres afectados por el agua en varios sectores de Guayaquil.

En Ciudadela Las Orquídeas, en el norte de la ciudad, Urvaseo ejecutó un operativo extraordinario de recolección entre el 2 y el 5 de noviembre, durante el cual retiró 872 toneladas de residuos, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa.

Para dimensionar esta cantidad, normalmente se recogen alrededor de 4.000 toneladas de basura al día en todo Guayaquil. El operativo extraordinario permitió retirar los objetos y desperdicios que las familias sacaron de sus viviendas tras las inundaciones.

Este despliegue contó con el respaldo y la autorización municipal, debido a la emergencia que atravesaron los habitantes de los sectores afectados.

La limpieza de Guayaquil también depende de sus habitantes

Aunque los operativos de recolección permiten retirar grandes cantidades de residuos, la disposición adecuada de la basura comienza en cada hogar, negocio y establecimiento.

Arrojar escombros, muebles o fundas en terrenos baldíos no solo deteriora el espacio público, sino que puede ocasionar sanciones económicas de hasta USD 602,50 dependiendo de la gravedad de la infracción.

La ciudadanía puede contribuir respetando los horarios de recolección, utilizando los centros de acopio y evitando que calles, veredas y terrenos desocupados se conviertan en puntos de acumulación de desperdicios.