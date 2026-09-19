Periodista y candidata a elecciones regionales es asesinada en Perú

Susy Aponte Polo, candidata regional en Perú y periodista, fue asesinada este sábado 19 de septiembre de 2026.

La periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú, Susy Aponte, de 44 años, fue asesinada a tiros este sábado 19 de septiembre mientras realizaba un recorrido de campaña electoral en la región de Áncash.

El ataque armado ocurrió en un mercado del distrito de Caraz mientras Aponte, aspirante al gobierno regional.

Los comicios se celebrarán el próximo 4 de octubre, caminaba junto a sus simpatizantes.

Durante la balacera otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al hospital regional.

Tras el despliegue policial en la zona, las autoridades informaron la detención de un ciudadano venezolano como presunto implicado en el crimen.

Denuncias previas y amenazas

Aponte dirigió el portal informativo "China Polo Dominical", desde donde difundía investigaciones sobre supuestas irregularidades y actos de corrupción dentro de la fuerza policial.

Días atrás, la comunicadora había alertado en sus redes sociales que recibió amenazas de muerte procedentes de centros penitenciarios del país.

El Consejo de la Prensa Peruana exigió a las autoridades una investigación exhaustiva e inmediata para esclarecer los móviles del homicidio.

La organización periodística recordó la impunidad que rodea a otros crímenes contra comunicadores en la región.

Según datos de la policía local recogido por AFP, cuatro periodistas fueron asesinados en Perú durante el año 2025.