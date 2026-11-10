Juan Manuel Santos critica a De La Espriella por exhibir cadáveres "con orgullo"

Juan Manuel Santos recibió el Nobel de la Paz en Oslo

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz criticó al actual presidente Abelardo De La Espriella, por exhibir cadáveres "con orgullo".

Los comentarios llegaron luego de que el mandatario firmara una bomba utilizada en el último ataque aéreo contra un campamento guerrillero, que dejó cuatro muertos en la frontera con Venezuela.

De La Espriella promueve mano dura contra los grupos criminales del país y acostumbra a informar sobre sus letales operativos y bombardeos en videos en los que aparece junto a cadáveres en bolsas blancas, con música de guerra de fondo.

"Estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo", dijo Santos desde un evento en Bogotá.

"Espero que esto no dé un mensaje para volver al pasado", añadió.

Colombia vive su peor ola de violencia diez años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, que desarmó a la guerrilla y redujo temporalmente la violencia.

En los últimos meses, los grupos armados restantes atemorizan al país con una seguidilla de atentados, secuestros y asesinatos.

El expresidente Santos es defensor del tratado, firmado durante su gobierno y por el que ganó el premio Nobel de la Paz, una visión contraria a la del nuevo gobierno.

Por otro lado, De La Espriella ofrece "tumba o cárcel" a los criminales que se financian del narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

El actual mandatario puso fin a los diálogos impulsados por el expresidente Gustavo Petro con los grupos ilegales, a los que enfrenta con bombardeos con el apoyo de Estados Unidos.

Santos en su pronunciamiento exigió al gobierno respetar el acuerdo y actuar con respeto a los derechos humanos.