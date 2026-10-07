1 200 agentes se desplegarán en Quito por el feriado del 9 de Octubre

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica se registró en varios sectores de Quito este miércoles 7 de octubre.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará 1 200 agentes civiles de tránsito durante los tres días del feriado por la Independencia de Guayaquil, con controles en distintos puntos de Quito.

El operativo se desarrollará desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre de 2026 e incluirá campañas de prevención, controles en entradas y salidas de la ciudad, fiscalización en terminales terrestres y monitoreo en zonas de alta concurrencia.

¿Dónde estarán los controles?

La AMT reforzará la presencia de agentes en varios puntos estratégicos de la capital, entre ellos el redondel de El Condado, la Panamericana Norte y García Moreno, la avenida Maldonado y Patricio Barberis, y la avenida Simón Bolívar, en el sector de El Troje.

También se realizarán operativos para revisar documentos, controlar a conductores en estado de embriaguez, transporte informal, vehículos mal estacionados y motocicletas.

Como parte de las acciones preventivas, los agentes desarrollarán la campaña “Márcale Cero al Alcohol” en varios sectores de Quito.

Controles en terminales terrestres

En las terminales terrestres se verificarán documentos de los conductores, como la licencia y matrícula del vehículo.

Además, la AMT realizará inspecciones físico-visuales de las unidades de transporte público antes de su salida.

Vigilancia en vías de alta siniestralidad

Durante el feriado se mantendrá monitoreo permanente en las avenidas Simón Bolívar, Ruta Viva y Mariscal Sucre, además del hipercentro de Quito.

La AMT también vigilará 68 lugares de alta concurrencia, entre centros comerciales, balnearios y mercados, y controlará a los vehículos mal estacionados.

Cambios en el Paseo Dominical

La AMT informó que se suspenderá temporalmente el tramo de la avenida Galo Plaza Lasso, entre Ramón Borja y Los Arupos. En el sur de Quito también se aplicará un cambio de ruta debido a trabajos que se ejecutan en La Magdalena.