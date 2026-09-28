Incendio forestal en la vía Riobamba-Penipe provoca una columna de humo visible en Riobamba
Un fuerte incendio forestal se registra este lunes en el ingreso a Penipe. Los vientos propagan las llamas y desplazan el humo hacia Riobamba.
Alerta en Chimborazo: Fuerte incendio forestal en el ingreso a Penipe desplaza densa capa de humo a Riobamba
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Actualizado:
28 sep 2026 - 15:50
Un incendio forestal se registra este lunes 28 de septiembre en la vía Riobamba-Penipe. La columna de humo se desplaza hacia distintos sectores del centro-norte de Riobamba debido a los fuertes vientos.
El incendio fue identificado en el sector del puente, en el ingreso al cantón Penipe, en dirección desde Riobamba.
Imágenes del sistema de videovigilancia del ECU 911 permitieron observar la presencia de las llamas en la zona.
Bomberos trabajan para controlar el fuego
Los cuerpos de Bomberos de Penipe y Guano se encuentran en el lugar para controlar y sofocar el incendio.
Según la información reportada, los fuertes vientos han favorecido la propagación de las llamas.
Humo se desplaza hacia Riobamba
La columna de humo avanza hacia Riobamba y es visible desde distintos sectores del centro-norte de la ciudad.
Las autoridades mantienen el monitoreo del incendio mientras continúan las labores para controlar el fuego.
Los equipos de emergencia también coordinan recursos adicionales para reforzar las tareas en la zona afectada.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni sobre daños a viviendas a causa del incendio.
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