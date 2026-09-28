Incendio forestal en la vía Riobamba-Penipe provoca una columna de humo visible en Riobamba

Alerta en Chimborazo: Fuerte incendio forestal en el ingreso a Penipe desplaza densa capa de humo a Riobamba

Un incendio forestal se registra este lunes 28 de septiembre en la vía Riobamba-Penipe. La columna de humo se desplaza hacia distintos sectores del centro-norte de Riobamba debido a los fuertes vientos.

El incendio fue identificado en el sector del puente, en el ingreso al cantón Penipe, en dirección desde Riobamba.

Imágenes del sistema de videovigilancia del ECU 911 permitieron observar la presencia de las llamas en la zona.

🛑 Incendio forestal en la vía Riobamba -Penipe el humo se percibe en distintos sectores del Centro norte de Riobamba. pic.twitter.com/HamjGjtC0I — Elespecial-noticias (@especialnoticia) September 28, 2026

Bomberos trabajan para controlar el fuego

Los cuerpos de Bomberos de Penipe y Guano se encuentran en el lugar para controlar y sofocar el incendio.

Según la información reportada, los fuertes vientos han favorecido la propagación de las llamas.

Humo se desplaza hacia Riobamba

La columna de humo avanza hacia Riobamba y es visible desde distintos sectores del centro-norte de la ciudad.

Las autoridades mantienen el monitoreo del incendio mientras continúan las labores para controlar el fuego.

Los equipos de emergencia también coordinan recursos adicionales para reforzar las tareas en la zona afectada.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni sobre daños a viviendas a causa del incendio.