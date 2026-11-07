Procesan a ocho personas, entre ellos dos policías, por presunto tráfico de drogas en Quito

La Fiscalía informó que ocho personas fueron procesadas, entre ellos dos policías, por presunto tráfico de drogas en Quito

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra ocho personas por su presunta participación en el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en Quito.

Entre los procesados figuran dos agentes de la Policía Nacional en servicio activo.

El juez de la causa dictó prisión preventiva para siete de los involucrados.

Por su parte, el segundo funcionario policial recibió medidas cautelares alternativas.

Operativos simultáneos en el centro y sur de la capital

Las detenciones se concretaron la tarde del 5 de noviembre durante tres allanamientos coordinados entre la Fiscalía y la Policía Nacional.

Las intervenciones se ejecutaron en los sectores de La Biloxi, Chilibulo y el Centro Histórico.

El operativo contó con el despliegue de unidades caninas especializadas en la detección de narcóticos.

En los inmuebles se incautaron bloques de drogas, un arma de fuego, dinero en efectivo y varios vehículos.

Investigación de diez meses tras la pista del acopio

La instrucción fiscal se tramitará por procedimiento ordinario y tendrá una duración de 90 días.

El caso es un cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti).

Las investigaciones previas se iniciaron en enero de 2026 tras detectar operaciones sospechosas.

Según la hipótesis fiscal, la red se dedicaba al almacenamiento y gasto de sustancias catalogadas en sectores estratégicos del centro y norte de la urbe.