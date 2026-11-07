Ecuador elige cinco dignidades el domingo 29 de noviembre: ¿cómo votar por cada una?

Los ecuatorianos volverán a las urnas este domingo 29 de noviembre de 2026 por las elecciones seccionales.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir cinco dignidades: prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Ante este proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió una guía con instrucciones para que los ciudadanos conozcan cómo marcar correctamente las papeletas y evitar que sus votos sean anulados.

La forma de votar dependerá de la dignidad que se elija. En el caso de las autoridades locales, los electores deberán seleccionar candidatos o listas específicas, mientras que para el Cpccs tendrán que distribuir sus votos entre diferentes postulantes.

¿Cómo se debe votar por cada dignidad?

Prefectos y viceprefectos: Se debe marcar una sola opción, correspondiente al binomio de una misma organización política. Es decir, se elige conjuntamente al prefecto y viceprefecto.

Se debe marcar una sola opción, correspondiente al binomio de una misma organización política. Es decir, se elige conjuntamente al prefecto y viceprefecto. Alcaldes: Los ciudadanos deberán seleccionar únicamente a un candidato de entre las opciones que consten en la papeleta.

Los ciudadanos deberán seleccionar únicamente a un candidato de entre las opciones que consten en la papeleta. Concejales: La votación se realiza por una lista de candidatos perteneciente a un mismo partido o movimiento político.

La votación se realiza por una lista de candidatos perteneciente a un mismo partido o movimiento político. Vocales de juntas parroquiales: Se debe votar en plancha, es decir, seleccionar a los candidatos de una sola lista u organización política.

Se debe votar en plancha, es decir, seleccionar a los candidatos de una sola lista u organización política. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Los electores deberán escoger a siete representantes de un total de 65 candidatos. En 3 papeletas distintas, se debe escoger hasta tres mujeres, tres hombres y un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios, o ecuatorianos en el exterior.

¿Cuántas papeletas recibirán los electores?

El número de papeletas a recibir dependerá del lugar de residencia de cada ciudadano y de las dignidades que le corresponda elegir.

En las zonas urbanas, los votantes recibirán seis papeletas. Tres estarán destinadas a las autoridades locales: prefectos y viceprefectos, alcaldes y concejales. Las otras tres corresponderán a la elección de los integrantes del Cpccs, pues son papeletas distintas para elegir a las mujeres, hombres y pueblos/exterior.

En cambio, quienes sufraguen en el sector rural recibirán siete papeletas, debido a que también deberán elegir a los vocales de las juntas parroquiales rurales.

Por su parte, los ecuatorianos residentes en el exterior recibirán únicamente tres papeletas, correspondientes a la elección de los siete integrantes del Cpccs. Por tanto, no participarán en la votación de prefectos, alcaldes, concejales ni vocales de juntas parroquiales.