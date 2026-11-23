Llegada de Alias Negro Willy a Ecuador luego de ser expulsado de España

La llegada de Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, a Ecuador reabre uno de los capítulos más relevantes de las investigaciones contra el crimen organizado en el país.

El hombre señalado como uno de los principales líderes de Los Tiguerones arribó a Guayaquil la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026, después de ser detenido nuevamente en España y expulsado de ese territorio.

Pero ¿quién es este hombre?, ¿cómo construyó su vínculo con las organizaciones criminales?, ¿qué relación tiene con el atentado contra TC Televisión y cuáles son los procesos judiciales que deberá enfrentar?

¿Quién es Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy?

Willian Joffre Alcívar Bautista nació en Esmeraldas en 1989 y actualmente tiene 37 años. También es conocido con los alias de Negro Willy, Comandante Willy y La Firma, este último mencionado durante las investigaciones por el ataque a TC Televisión.

Su trayectoria resulta particular porque antes de ser identificado como uno de los principales cabecillas de Los Tiguerones trabajó dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

Según investigaciones periodísticas, en 2012 ingresó como servidor público de apoyo, desempeñándose como guía penitenciario en centros de reclusión de Guayaquil, entre ellos la Cárcel Regional 8 y la Penitenciaría del Litoral.

Durante ese periodo habría establecido vínculos con estructuras delictivas que operaban dentro y fuera de las cárceles. Las investigaciones lo ubican como una de las personas que posteriormente organizó una estructura criminal junto a sus hermanos.

Su historial judicial registra una primera detención en 2017, por un caso relacionado con secuestro y asesinato en Esmeraldas. Sin embargo, recuperó la libertad meses después y el caso fue desestimado en 2018 por falta de pruebas.

¿Cómo surgieron Los Tiguerones?

Los Tiguerones se consolidaron como una organización criminal con presencia en Esmeraldas y Guayaquil. Su estructura se desarrolló inicialmente con vínculos con Los Choneros, organización liderada entonces por Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña.

Alcívar habría aprovechado sus contactos y relaciones dentro del sistema penitenciario para construir una red criminal junto a sus hermanos, conocidos como alias Ronco y alias Puya.

Con el paso del tiempo, Los Tiguerones ampliaron sus actividades y disputaron territorios y economías ilegales con otras organizaciones delictivas.

Tras la muerte de alias Rasquiña, en diciembre de 2020, las alianzas criminales cambiaron. Los Tiguerones establecieron vínculos con otras estructuras, entre ellas Los Lobos y Los Chone Killers, dentro de una alianza conocida como Nueva Generación.

Las investigaciones de organizaciones especializadas en crimen organizado también han señalado presuntos nexos de esta estructura con redes internacionales de narcotráfico y el cartel Jalisco Nueva Generación de México.

En septiembre de 2026, Estados Unidos designó a Los Tiguerones como Organización Terrorista Extranjera, una medida dirigida contra la organización criminal.

El atentado a TC Televisión: ¿Qué papel le atribuye la Fiscalía?

El nombre de Negro Willy alcanzó notoriedad nacional e internacional después del ataque armado contra TC Televisión, ocurrido el 9 de enero de 2024 en Guayaquil.

Ese día, un grupo de delincuentes armados irrumpió en las instalaciones del canal mientras se transmitía un noticiero en vivo. Los atacantes sometieron a periodistas, camarógrafos y otros trabajadores, amenazándolos con armas de fuego y explosivos frente a las cámaras.

El hecho ocurrió en medio de una jornada de violencia que conmocionó al país y llevó al Gobierno a declarar un conflicto armado interno.

El 21 de febrero de 2024, la Fiscalía vinculó a Willian Joffre Alcívar Bautista a la investigación por terrorismo. Según el Ministerio Público, varios de los procesados lo señalaron como presunto autor intelectual del ataque.

En sus versiones, los involucrados identificaban a Alcívar con el alias de La Firma y señalaban que habría impartido instrucciones para ejecutar la incursión en el medio de comunicación.

La Fiscalía presentó como elementos de convicción informes policiales, audios, videos, versiones de los procesados y evidencias levantadas durante la investigación. Un juez dictó prisión preventiva en su contra y dispuso su localización y captura.

Los once adultos que participaron directamente en la toma del canal fueron sentenciados por terrorismo. Sin embargo, la situación judicial de Alcívar se mantuvo pendiente mientras permanecía fuera de Ecuador.

¿Cuántas veces ha sido detenido Negro Willy?

El historial de detenciones de alias Negro Willy registra tres episodios conocidos: uno en Ecuador y dos en España.

2017, Ecuador: fue detenido por una investigación relacionada con secuestro y asesinato en Esmeraldas. Recuperó la libertad y el caso fue desestimado en 2018 por falta de pruebas.

23 de octubre de 2024, España: fue capturado en Tarragona junto a su hermano, alias Ronco, durante un operativo coordinado entre la Guardia Civil española y la Policía ecuatoriana.

22 de noviembre de 2026, España: fue detenido nuevamente en Tarragona, en un hotel donde se encontraba con su esposa, después de varios meses de seguimiento policial.

La primera captura en España estuvo relacionada con los pedidos de extradición presentados por Ecuador, entre ellos los procesos por terrorismo y una investigación por presunta extorsión.

¿Por qué quedó libre en España?

Aunque Ecuador solicitó su extradición, la justicia española condicionó su entrega a que el Estado ecuatoriano presentara garantías sobre las condiciones de seguridad que tendría durante su reclusión.

España consideró que esas garantías no se habían completado dentro del plazo establecido y ordenó su libertad a finales de diciembre de 2025, decisión que se hizo efectiva en enero de 2026.

Esto no significó que hubiera sido declarado inocente ni que los procesos judiciales ecuatorianos desaparecieran.

La entrevista sobre su supuesta nueva vida en España

Uno de los episodios que generó cuestionamientos ocurrió después de que recuperara su libertad.

En marzo de 2026, el diario español El Mundo publicó una entrevista a Negro Willy, en la que el señalado cabecilla de Los Tiguerones habló sobre su vida fuera de Ecuador y sus planes de futuro.

Durante esa conversación, Alcívar negó haber ordenado el atentado contra TC Televisión y rechazó continuar vinculado a actividades criminales.

También habló de sus intenciones de comenzar una nueva etapa en España y mencionó un proyecto para abrir una cadena de barberías.

La publicación llamó la atención porque se trataba de un hombre que mantenía procesos judiciales pendientes en Ecuador y que era señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de una organización criminal.

Sin embargo, esa supuesta nueva vida en territorio europeo terminó con su segunda detención en noviembre de 2026.

¿Cómo fue su nueva captura y expulsión de España?

Después de permanecer en libertad, las autoridades ecuatorianas y españolas coordinaron un nuevo operativo para localizarlo.

El 22 de noviembre de 2026, Negro Willy fue detenido en un hotel de Tarragona, donde se encontraba con su esposa. Según el ministro del Interior, John Reimberg, el sospechoso contaba con dos anillos de seguridad y su ubicación fue resultado de varios meses de labores investigativas.

Para concretar el procedimiento participaron autoridades policiales de ambos países.

Su retorno a Ecuador no se realizó mediante una nueva extradición judicial. Las autoridades confirmaron que se ejecutó a través de un procedimiento administrativo de expulsión migratoria que estaba pendiente en España.

Finalmente, arribó al aeropuerto de Guayaquil alrededor de las 03:40 de este lunes 23 de noviembre, bajo un fuerte resguardo policial.

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¿Qué procesos judiciales tiene pendientes en Ecuador?

El regreso de Alcívar significa que deberá responder ante la justicia ecuatoriana por las investigaciones y procesos que permanecían pendientes.

Entre los principales consta el proceso por terrorismo, relacionado con el atentado contra TC Televisión, en el que fue señalado como presunto autor intelectual y llamado a juicio.

También enfrenta una causa por delincuencia organizada, vinculada con la estructura criminal de Los Tiguerones.

A estos antecedentes se sumó una nueva investigación. Este lunes 23 de noviembre, la Fiscalía formuló cargos contra Willian Joffre A. y otras cuatro personas por el presunto delito de reclutamiento de menores de edad con fines delictivos.

Según la institución, los menores habrían sido reclutados para participar en actividades como extorsión, sicariato y terrorismo. Un juez dictó prisión preventiva para los cinco procesados.

Además, el ministro del Interior lo ha vinculado públicamente con actividades de narcotráfico, sicariato, asesinatos de policías y ataques contra instalaciones policiales.

Estos señalamientos deben distinguirse de los procesos penales formalmente identificados.

¿A qué cárcel será trasladado Negro Willy?

Tras su llegada a Guayaquil, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que Alcívar será trasladado al Centro de Privación de Libertad El Encuentro, ubicado en la provincia de Santa Elena.

Se trata de una de las principales instalaciones penitenciarias de máxima seguridad del país.

El funcionario también manifestó que espera que el procesado reciba una condena de al menos 40 años de prisión. No obstante, esa cifra corresponde a una expectativa expresada por el ministro y no a una sentencia judicial.

Con su llegada a Ecuador, alias Negro Willy vuelve a quedar bajo custodia de las autoridades nacionales, después de una primera detención en 2017, dos capturas en España y una liberación por dificultades en el procedimiento de extradición.