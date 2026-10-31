Concluyen trabajos de reparación de tubería rota en la av. Ilaló, en Conocoto

Trabajos de reparación en la av. Ilaló, sector de Conocoto

Este sábado 31 de octubre de 2026 culminaron los trabajos de sustitución de 24 metros de la tubería matriz del sistema de alcantarillado en Conocoto.

La intervención de la Epmaps se realizó tras un reporte de la ciudadanía registrado el viernes 30 de octubre. El aviso alertó sobre un hundimiento en la calzada en la av. Ilaló y Mariana de Jesús.

Personal de la Epmaps inspeccionó la zona y detectaron tubería rota, por lo que se procedió al cierre de la vía.

Comunicado emitidio por Epmaps Cortesía

La entidad desplegó una cuadrilla de 10 trabajadores, cuatro volquetas, un camión, una retroexcavadora y un equipo hidrosuccionador para retirar el material acumulado y efectuar la excavación.

Los trabajos de reparación se ejecutaron durante la madrugada y el transcurso del sábado. En el lugar se procedió a realizar el relleno y compactación de la zanja sobre la vía, detalla el comunicado emitido por la Epmaps.

Al momento la vía se encuentra habilitada al tránsito vehícular.

La colocación de la nueva carpeta asfáltica en av. Ilaló se ejecutará en los próximos días cuando existan las condiciones técnicas para este tipo de intervenciones.