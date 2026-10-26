Cierre de carril: socavón en la calle Belisario Quevedo que conecta Cumbayá-Quito

El carril derecho, en sentido Cumbayá-Quito, está cerrado este lunes 26 de octubre del 2026. Moradores alertan sobre el riesgo de circular por la zona, especialmente durante la noche.

Un socavón de gran tamaño y profundidad se abrió en el carril derecho de la calle Belisario Quevedo, frente a la plaza Awki, en Quito.

El daño representa un riesgo para los conductores que circulan por este tramo de la vía.

Moradores del sector alertaron sobre el peligro y pidieron a los conductores evitar circular por el punto afectado, ante la preocupación de que el hundimiento pueda extenderse y comprometer una mayor parte de la calzada.

Cierre vial y recomendaciones para los conductores

Como medida preventiva, se mantiene cerrado el carril derecho en sentido Cumbayá-Quito.

En el lugar se colocaron cintas amarillas para advertir a los usuarios sobre el peligro.

Sin embargo, los moradores señalan que estas señales pueden ser más difíciles de distinguir durante la noche.

Se recomienda reducir la velocidad, conducir con precaución y evitar acercarse al socavón.

Los conductores deben estar atentos a las señales de advertencia y, de ser posible, buscar rutas alternas para evitar el tramo afectado.