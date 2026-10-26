Cierre de carril: socavón en la calle Belisario Quevedo que conecta Cumbayá-Quito
Un boquete profundo se abrió en la calle Belisario Quevedo, frente a la plaza Awki, en el sector de Belisario Quevedo, en Quito.
Reportan peligroso socavón en la calle Belisario Quevedo
AMT
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Actualizado:
26 oct 2026 - 19:57
El carril derecho, en sentido Cumbayá-Quito, está cerrado este lunes 26 de octubre del 2026. Moradores alertan sobre el riesgo de circular por la zona, especialmente durante la noche.
Un socavón de gran tamaño y profundidad se abrió en el carril derecho de la calle Belisario Quevedo, frente a la plaza Awki, en Quito.
El daño representa un riesgo para los conductores que circulan por este tramo de la vía.
Moradores del sector alertaron sobre el peligro y pidieron a los conductores evitar circular por el punto afectado, ante la preocupación de que el hundimiento pueda extenderse y comprometer una mayor parte de la calzada.
Cierre vial y recomendaciones para los conductores
Como medida preventiva, se mantiene cerrado el carril derecho en sentido Cumbayá-Quito.
En el lugar se colocaron cintas amarillas para advertir a los usuarios sobre el peligro.
Sin embargo, los moradores señalan que estas señales pueden ser más difíciles de distinguir durante la noche.
Se recomienda reducir la velocidad, conducir con precaución y evitar acercarse al socavón.
Los conductores deben estar atentos a las señales de advertencia y, de ser posible, buscar rutas alternas para evitar el tramo afectado.
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