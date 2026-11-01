Lluvias y tormentas eléctricas causan estragos en Guayaquil la noche de este 1 de noviembre

Reportes ciudadanos indican que en Guayaquil se desata una fuerte tormenta

Una intensa jornada de lluvias acompañada de truenos y relámpagos ya genera estragos en Guayaquil la noche de este domingo 1 de noviembre de 2026.

Diversos reportes ciudadanos evidenciaron calles completamente anegadas y una alta acumulación de agua lluvia en las principales vías de la ciudad, lo que dificulta la circulación vehicular.

Entre las zonas más afectadas en el norte de la urbe se encuentran sectores como Bastión Popular, Juan Montalvo, Mapasingue y La Atarazana.

Mientras tanto, en el sur de Guayaquil, barrios populosos como Fertisa y el Guasmo reportan acumulación de agua que ya ingres a las viviendas.

Advertencia del Inamhi por precipitaciones y tormentas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) recordó que se mantiene activa la Advertencia Meteorológica N.º 85, con vigencia prevista hasta el 4 de noviembre.

El organismo prevé la continuidad de lluvias con intensidad de moderada a muy fuerte, además destaca que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento en provincias del Litoral como Guayas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad y evitar atravesar calles anegadas cuyo nivel de agua se desconozca, además de mantenerse alejados de los márgenes de ríos o quebradas ante posibles crecidas repentinas.

Reportes ciudadanos en plataformas de alerta

Durante los primeros 30 minutos de lluvia de este domingo, la plataforma Amaru receptó 79 reportes de la ciudadanía relacionados con inundaciones, acumulación de agua y emergencias provocadas por las condiciones climáticas.

La plataforma continúa receptando reportes y mantiene actualizada la información respecto a la tormenta.