Terremoto en Venezuela: abuchean a Delcy Rodríguez en Caracas

Venezuela fue afectada por dos terremotos el miércoles 24 de junio de 2026.

Un grupo de residentes y familiares de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio que se desplomó por los terremotos en Venezuela abuchearon este viernes 26 de junio de 2026 a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, durante una visita a esa zona en un acomodado barrio de Caracas, constató una periodista de la AFP.

"Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo", le gritaron detrás de la zona acordonada del edificio que se vino abajo el miércoles, al mismo tiempo que la acusaron de que "el gobierno no está haciendo nada por el pueblo".

Venezuela sufrió dos terremotos la tarde del miércoles 24 de junio.

Producto de los terremotos han muerto alrededor de mil personas, mientras que otras miles permanecen desaparecidas.

Varios países del mundo han enviado ayuda e incluso personal de rescate para apoyar en las labores de búsqueda entre los escombros.