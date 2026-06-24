Presidenta de Venezuela declara estado de emergencia tras terremotos

Al menos 20 réplicas se han registrado luego de dos potentes terremotos que sacudieron el miércoles 24 de junio en Venezuela, informó la presidenta, Delcy Rodríguez, tras decretar el estado de emergencia en el país.

Varios edificios de Caracas se derrumbaron a raíz de los sismos. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.

"Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados", indicó Rodríguez.

Aeropuerto cerrado

El principal aeropuerto de Venezuela quedó cerrado tras sufrir "graves daños en su infraestructura" a raíz de los dos potentes terremotos registrados el miércoles en Venezuela, informó.

El aeropuerto de Maiquetía, a 39 km de la capital Caracas, "se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura", precisó.

En una alocución transmitida por los medios oficiales, Rodríguez decretó el estado de emergencia en el país.