El Vaticano confirma que el papa León XIV tiene cáncer al pulmón; el tumor fue extirpado

El papa León XIV bendijo la alta torre de la Sagrada Familia, en Barcelona.

Los médicos extirparon parte del pulmón derecho del papa León XIV durante una operación de 90 minutos el martes 13 de octubre de 2026, después de detectarle una masa cancerosa, informó el Vaticano.

La Santa Sede confirma que el Papa León XIV padece cáncer de pulmón. La Sala de Prensa del Vaticano ha publicado un comunicado oficial en el que confirma que el Santo Padre ha sido intervenido de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico confirmado mediante un examen histológico realizado durante la operación.

🔗Lea más: https://t.co/PrTgjNrnJB 🚨😷El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar detectado en una fase temprana. El Vaticano prevé alrededor de una semana de hospitalización. Su recuperación genera expectativa ante la gira por Sudamérica, que incluye una visita a Lima, Perú, el 11 de noviembre. ✍️ @MacaLarreaTA #PapaLeonXIV #Vaticano #Perú #Salud #Actualidad — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 12, 2026

"Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias".

"Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un comunicado.

El Vaticano añadió que la intervención "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias".

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"El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones", indicó el comunicado.

Al ser consultada sobre si había algún indicio de que el cáncer se hubiera extendido, una fuente del Vaticano señaló que se estaban realizando más pruebas.