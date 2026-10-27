ADN revela nuevo asesinato de Ted Bundy después de 52 años en Estados Unidos

Las autoridades de Utah confirmaron mediante pruebas de ADN que Ted Bundy fue responsable del asesinato de Melissa Ann Smith en 1974.

Un análisis de ADN permitió resolver, después de 52 años, el asesinato de Melissa Ann Smith, una adolescente de 17 años, cuya muerte fue vinculada oficialmente con el asesino serial estadounidense Ted Bundy.

El hallazgo fue anunciado este martes 27 de octubre de 2026 por las autoridades del condado de Summit, en Utah, Estados Unidos. La investigación permanecía sin resolver desde 1974, pese a que Bundy figuraba entre los principales sospechosos.

La fiscal del condado, Margaret Olson, explicó que las pruebas genéticas y las características del crimen permitieron establecer la responsabilidad de Bundy, quien fue ejecutado en 1989.

¿Qué ocurrió con Melissa Ann Smith en 1974?

Melissa desapareció el 18 de octubre de 1974, después de visitar una pizzería y un restaurante en Utah. Nueve días después, el 27 de octubre, unos cazadores encontraron su cuerpo en una zona boscosa del condado de Summit.

La adolescente era hija del entonces jefe de Policía de Midvale, una localidad ubicada al sur de Salt Lake City.

Durante décadas, los investigadores sospecharon que Bundy estaba involucrado en el crimen, debido a las similitudes con otros asesinatos cometidos en esa época. Sin embargo, no contaban con pruebas suficientes para cerrar el caso.

¿Cómo lograron resolver el asesinato después de 52 años?

La investigación avanzó gracias a nuevas tecnologías de análisis genético incorporadas en 2023 por el laboratorio forense de Utah, que permiten recuperar ADN de muestras antiguas, deterioradas o mezcladas.

Los especialistas analizaron evidencias conservadas del asesinato de Melissa y las relacionaron con las obtenidas en el caso de Laura Ann Aime, otra adolescente de 17 años asesinada en Utah en 1974.

El crimen de Aime también había sido vinculado con Bundy mediante pruebas genéticas, lo que permitió avanzar en la investigación de Melissa.

Los resultados fueron comparados con el perfil de ADN del asesino, conservado por las autoridades de Florida.

La fiscal Olson señaló que las coincidencias genéticas, junto con el patrón del crimen y las circunstancias en que ocurrió, permitieron establecer su responsabilidad.

La familia de Melissa fue informada sobre los resultados, pero decidió no participar en la conferencia de prensa ni ofrecer declaraciones públicas.

¿Quién fue Ted Bundy y cuántas víctimas tuvo?

Ted Bundy fue uno de los asesinos seriales más conocidos de Estados Unidos. Se le atribuyen al menos 30 asesinatos de mujeres y niñas, cometidos principalmente durante la década de 1970 en diferentes estados del país.

Fue condenado por tres asesinatos, entre ellos los de dos jóvenes atacadas en una residencia universitaria de Florida en 1978.

Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, a los 42 años.

Antes de morir, confesó varios crímenes, aunque no todos pudieron ser comprobados por los investigadores.

Las autoridades de Utah señalaron que el esclarecimiento del asesinato de Melissa no pone fin a las investigaciones relacionadas con Bundy.

Entre los casos pendientes se encuentra el de Nancy Wilcox, una adolescente de 16 años desaparecida en octubre de 1974, cuya muerte todavía no ha sido esclarecida.