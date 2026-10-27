Asesinan a exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano de exarquero de la selección Colombia

Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, fue asesinado en una estación de servicio este lunes 26 de octubre de 2026.

Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad colombiana, fue asesinado en un ataque armado registrado este lunes 26 de octubre de 2026.

El hecho ocurrió en una estación de servicio de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, según informó NTN24.

Castellanos recibió disparos de arma de fuego en un ataque cuyas circunstancias todavía son investigadas por las autoridades colombianas.

¿Quién era Miguel Castellanos?

Miguel Castellanos ocupó el cargo de secretario de Gobierno de Cúcuta durante más de dos años, hasta enero de 2026, cuando dejó la administración municipal.

Durante su gestión participó en acciones relacionadas con la recuperación del espacio público, el funcionamiento de las comisarías de familia y la atención de problemáticas sociales.

Tras su salida del Municipio, su nombre comenzó a mencionarse entre los posibles aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta.

Además, era hermano de Leandro Castellanos, exarquero de la selección Colombia y actual concejal de Bogotá, y del senador colombiano Jairo Castellanos.

Autoridades investigan el asesinato

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables del ataque ni han establecido los motivos del homicidio.

Tampoco se ha confirmado si el exfuncionario había recibido amenazas antes de su asesinato.

Las investigaciones deberán determinar las circunstancias del crimen y si existe alguna relación con su trayectoria política o sus actividades anteriores.

El asesinato ha generado preocupación en el ámbito político de Norte de Santander, donde Castellanos desarrolló gran parte de su carrera pública.