Rescatistas ecuatorianos especialistas parten hacia Venezuela para
Ecuador envía a Venezuela un equipo de élite del Cuerpo de Bomberos de Quito. 46 especialistas, 2 perros y 6 toneladas de equipo.
Ecuador despliega especialistas de búsqueda y rescate
Bomberos de Quito
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Actualizado:
25 jun 2026 - 15:24
Ecuador desplegará este viernes 25 de junio un equipo de rescatistas especializados para apoyar las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, tras el terremoto de magnitud 7,1 registrado esta semana.
La misión humanitaria fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa y será ejecutada por el Gobierno Nacional en coordinación con varias instituciones.
Un contingente de élite ecuatoriano
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informaron que se activó una respuesta humanitaria inmediata para asistir a las poblaciones afectadas por el sismo.
El despliegue contempla el traslado vía aérea de un contingente especializado que participará en operaciones de búsqueda y rescate en zonas afectadas por la emergencia.
46 rescatistas, dos caninos y seis toneladas de equipos
La misión estará integrada por el Equipo USAR ECU-01 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.
El grupo está conformado por 46 especialistas en búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas, además de dos caninos entrenados para localizar personas y seis toneladas de equipos destinados a las labores de emergencia.
El equipo cuenta con certificación internacional para actuar en escenarios de desastres de gran magnitud y tiene la capacidad de operar de forma autónoma durante las primeras fases de una emergencia.
Grupo avalado por Naciones Unidas
El contingente ecuatoriano forma parte del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), organismo de las Naciones Unidas que certifica a los equipos especializados para intervenir en emergencias internacionales.
Esta acreditación reconoce que el personal cumple con estándares internacionales para desarrollar operaciones de rescate de manera segura, coordinada y eficiente.
Viajarán en un avión Hércules de la Fuerza Aérea
El equipo despegará desde el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, en Latacunga, a bordo de un avión C-130 Hércules del Ala de Transporte N.° 11 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Las autoridades señalaron que esta operación forma parte de la respuesta articulada del Estado para brindar asistencia humanitaria y fortalecer la cooperación regional frente a desastres naturales.
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