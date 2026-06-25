Rescatistas ecuatorianos especialistas parten hacia Venezuela para

Ecuador desplegará este viernes 25 de junio un equipo de rescatistas especializados para apoyar las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, tras el terremoto de magnitud 7,1 registrado esta semana.

La misión humanitaria fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa y será ejecutada por el Gobierno Nacional en coordinación con varias instituciones.

Estos son los canales habilitados para los ecuatorianos que requieran ayuda en Venezuela

Un contingente de élite ecuatoriano

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informaron que se activó una respuesta humanitaria inmediata para asistir a las poblaciones afectadas por el sismo.

El despliegue contempla el traslado vía aérea de un contingente especializado que participará en operaciones de búsqueda y rescate en zonas afectadas por la emergencia.

46 rescatistas, dos caninos y seis toneladas de equipos

La misión estará integrada por el Equipo USAR ECU-01 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.

El grupo está conformado por 46 especialistas en búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas, además de dos caninos entrenados para localizar personas y seis toneladas de equipos destinados a las labores de emergencia.

Solidaridad con el pueblo Venezolano: Bomberos de Quito se suman a labores de rescate 🫶🏼. pic.twitter.com/wOBm7UKV7l — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) June 25, 2026

El equipo cuenta con certificación internacional para actuar en escenarios de desastres de gran magnitud y tiene la capacidad de operar de forma autónoma durante las primeras fases de una emergencia.

Grupo avalado por Naciones Unidas

El contingente ecuatoriano forma parte del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), organismo de las Naciones Unidas que certifica a los equipos especializados para intervenir en emergencias internacionales.

Esta acreditación reconoce que el personal cumple con estándares internacionales para desarrollar operaciones de rescate de manera segura, coordinada y eficiente.

Viajarán en un avión Hércules de la Fuerza Aérea

El equipo despegará desde el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, en Latacunga, a bordo de un avión C-130 Hércules del Ala de Transporte N.° 11 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Las autoridades señalaron que esta operación forma parte de la respuesta articulada del Estado para brindar asistencia humanitaria y fortalecer la cooperación regional frente a desastres naturales.