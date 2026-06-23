Bolivia despeja carreteras tras siete semanas de bloqueos

Bolivianos venden productos agrícolas en una calle del centro de La Paz, Bolivia, el 22 de junio de 2026

Las carreteras quedaron completamente despejadas este martes 23 de junio en Bolivia, informaron las autoridades, tres días después de la proclamación del estado de excepción destinado a poner fin siete semanas de protestas contra el gobierno.

Con la entrada en vigor de la medida, mejoró el abastecimiento en ciudades como La Paz y su vecina El Alto, las más afectadas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades llegaron a contabilizar hasta un centenar de cortes de ruta.

El presidente de centroderecha Rodrigo Paz decretó el sábado el estado de excepción para prohibir las protestas y ordenó a policías y militares limpiar las rutas.

"Nuestras carreteras han sido liberadas", señaló este martes en su cuenta de X el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Manifestaciones avanzan desde inicios de mayo

Desde comienzos de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca multiplicaban las manifestaciones y los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, en un contexto de crisis económica, la más grave en 40 años.

Estados Unidos y otros 15 países americanos expresaron su "profunda preocupación" por el impacto de los bloqueos y afirmaron que los intentos de "socavar y derrocar" al gobierno representan una "grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática" de Bolivia.

"Apoyamos al gobierno boliviano elegido de acuerdo con la Constitución e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional", añaden en el texto.