Bolsonaro supera a Lula en el conteo parcial de presidenciales en Brasil

Los partidarios del candidato presidencial de derecha de Brasil, Flavio Bolsonaro, reaccionan mientras esperan los primeros resultados en Porto Alegre, Brasil.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, encabeza el conteo de votos en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas frente al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con el 85% de las urnas contabilizadas.

Flávio Bolsonaro tiene el 48% de los sufragios frente al 44% para Lula.

De 80 años, Lula busca un cuarto obligatorio y este domingo pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa a su rival.

El izquierdista ha hecho de la soberanía su bandera electoral y advierte contra la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile o Colombia.

Para Flávio Bolsonaro, de 45 años, Brasil "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas", dijo al votar en Río de Janeiro.

El senador, poco conocido hace unos meses a nivel nacional y que se define más moderado que su padre, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad rampante.

Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula y un balotaje entre ambos candidatos el 25 de octubre, que se dará si ninguno de los dos candidatos supera el 50%.

Flávio Bolsonaro tiene el 50,74% de los sufragios frente al 41,14% para Lula.

De 80 años, Lula busca un cuarto obligatorio y este domingo pidió defender la democracia contra la "barbarie" y el "negacionismo" que a su entender representa a su rival.

El izquierdista ha hecho de la soberanía su bandera electoral y advierte contra la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha en Argentina, Chile o Colombia.

Para Flávio Bolsonaro, de 45 años, Brasil "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas", dijo al votar en Río de Janeiro.

El senador, poco conocido hace unos meses a nivel nacional y que se define más moderado que su padre, ha basado su campaña en la promesa de "rescatar" a Brasil en asuntos como la inseguridad rampante.

Las encuestas previeron una pequeña ventaja para Lula y un balotaje entre ambos candidatos el 25 de octubre, que se dará si ninguno de los dos candidatos supera el 50%.