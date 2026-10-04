Se cierran votaciones: Brasil en espera del desenlace de la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro
Unos 160 millones de brasileños estaban convocados a sufragar este domingo 4 de octubre en las elecciones presidenciales.
Un hombre gesticula antes de emitir su voto durante las elecciones presidenciales en un colegio electoral de São Paulo, Brasil.
AFP
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Actualizado:
04 oct 2026 - 15:57
Los centros electorales cerraron este domingo 4 de octubre de 2026 en Brasil para la primera vuelta de las presidenciales, que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro, quienes pretenden dirigir el país hacia rumbos opuestos.
El izquierdista Lula busca un cuarto mandato no consecutivo y el senador Bolsonaro va tras la senda de su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).
Se espera un conteo de votos rápido gracias al sistema de urnas electrónicas.
Unos 160 millones de ciudadanos estaban convocados a sufragar. El voto es obligatorio en Brasil salvo justificación.
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