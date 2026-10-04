Se cierran votaciones: Brasil en espera del desenlace de la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro

Un hombre gesticula antes de emitir su voto durante las elecciones presidenciales en un colegio electoral de São Paulo, Brasil.

Los centros electorales cerraron este domingo 4 de octubre de 2026 en Brasil para la primera vuelta de las presidenciales, que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro, quienes pretenden dirigir el país hacia rumbos opuestos.

El izquierdista Lula busca un cuarto mandato no consecutivo y el senador Bolsonaro va tras la senda de su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Se espera un conteo de votos rápido gracias al sistema de urnas electrónicas.

Unos 160 millones de ciudadanos estaban convocados a sufragar. El voto es obligatorio en Brasil salvo justificación.