Explosión de un camión cisterna cerca de El Cairo, Egipto

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se registró una explosión e incendio de un camión cisterna en Guiza, cerca de El Cairo, capital de Egipto.

El balance actualizado difundido por el Ministerio de Salud y Población egipcio reporta al menos 30 personas fallecidas y 15 heridos.

El accidente se registró en una carretera de circunvalación en las inmediaciones del túnel número 10, en el distrito de Al-Warraq, una zona de alta circulación vehicular.

De acuerdo con las inspecciones preliminares de la Fiscalía del norte de Guiza y reportes difundidos por el medio Al-Ahram, el vehículo pesado, que transportaba derivados del petróleo y cilindros de gas, sufrió un daño sistema de dirección.

Este fallo causó que el conductor perdiera el control y desviara su trayectoria para luego impactarse contra una barrera de hormigón.

Tras el choque se registró unas explosión que desencadenó una llamarada que se propagó rápidamente por la vía, alcanzando a 24 vehículos que circulaban cerca del punto del siniestro y que quedaron totalmente calcinados.

Así se atendió la emergencia en Guiza

Tras el estallido, equipos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que estas se extiendan.

El Ministerio de Salud y Población de Egipto desplegó 39 ambulancias para las operaciones de rescate y traslado de los 15 heridos hacia hospitales cercanos.

Jaled Abdel Ghaffar, ministro de Salud, anunció que supervisó directamente la respuesta y coordinó acciones.

Se conoce que las casas de salud cercanas activaron protocolos de respuesta rápida para garantizar la atención médica de las víctimas.

Las autoridades egipcias iniciarán las investigaciones para esclarecer por las circunstancias del accidente.