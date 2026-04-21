Luto en El Chavo del 8: Fallece a los 85 años el actor Ricardo de Pascual

Ricardo de Pascual participó en El Chavo del 8, ‘El Chapulín Colorado’, ‘Odisea Burbujas’ y ‘Vecinos’.

¡Luto por la muerte de uno de los actores de El Chavo del 8! El actor y comediante Ricardo de Pascual, falleció a los 85 años. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó esta noticia este martes 21 de abril de 2026.

A través de sus canales oficiales, la entidad lamentó el deceso del artista y destacó su amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

“Se comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Ricardo de Pascual. Actor mexicano con amplia trayectoria (…) se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito”, señaló ANDA.

De Pascual formó parte del universo de El Chavo del 8, donde compartió escena con figuras emblemáticas como Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, Ramón Valdés y Carlos Villagrán.

En El Chavo del 8, el actor Ricardo de Pascual dio vida al personaje del 'Señor Calvillo'. Con más de seis décadas de carrera ininterrumpida, el intérprete también participó en producciones como El Chapulín Colorado, Odisea Burbujas y Vecinos.

En sus últimos años, su estado de salud se vio afectado porque sufría de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).