Bomberos de Guayaquil viajan a Venezuela para labores de rescate tras terremoto

Bomberos de Guayaquil partieron a Venezuela para ayudar en tareas de rescate de víctimas.

Un grupo de bomberos de Guayaquil partió a Venezuela la tarde de este viernes 26 de junio de 2026 para apoyar en tareas de rescate tras los terremotos.

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), un contingente de bomberos de Guayaquil partió a las 18:00 de este viernes.

Se prevé que los 60 rescatistas y dos canes de búsqueda y localización lleguen a Maiquetía para sumarse a las operaciones de rescate en las zonas afectadas.

El grupo de rescatistas cuenta con "autosuficiencia logística para siete días de operación continua".

Según la SNGR, el equipo podrá ejecutar misiones de búsqueda, rescate y estabilización de víctimas.

Un contingente de bomberos de Quito llegó a Venezuela al mediodía de este viernes. Se trata de un equipo de 47 personas y dos canes entrenados para localizar personas atrapadas entre escombros.

Además, el contingente trasladó seis toneladas de equipamiento estratégico y logístico indispensable para las operaciones de rescate urbano y la evaluación de edificaciones que pudieron resultar comprometidas por los sismos.

Dos terremotos afectaron a Venezuela el miércoles 24 de junio y dejaron alrededor de mil muertos y miles de personas desaparecidas.