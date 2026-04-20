Más de 1 000 pares de zapatos de origen ilegal decomisados en Quito

Más de 1 000 pares de zapatos y prendas deportivas fueron retirados del mercado ilegal en Quito, tras varios operativos realizados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

La intervención forma parte de una estrategia para detectar productos que ingresan o se venden sin cumplir la ley.

Operativos en puntos clave

Los controles se realizaron en distintos sectores del Distrito Metropolitano, con especial atención en rutas de alto tránsito comercial. Uno de los puntos vigilados fue el peaje de Cochasquí, considerado estratégico para el paso de mercadería.

En total, se decomisaron 1 056 pares de zapatos, además de ropa deportiva. Según las autoridades, estos productos no contaban con documentos que respalden su ingreso o comercialización legal en el país.

Mercadería sin respaldo

El principal problema detectado fue la falta de papeles que demuestren el origen de los productos. Sin esta información, no hay garantías sobre su calidad, procedencia o condiciones de fabricación.

Este tipo de comercio afecta directamente a los negocios que sí cumplen las reglas, ya que genera una competencia desigual y reduce la confianza en el mercado.

Controles que continuarán

Desde el Senae señalaron que estos operativos se mantendrán de forma permanente en distintos puntos del país. El objetivo es frenar el contrabando y evitar que más productos ilegales lleguen a los consumidores.

También hicieron un llamado a la ciudadanía para comprar en lugares autorizados, donde se garantice la legalidad y seguridad de los productos.