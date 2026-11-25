Laura Pergolizzi, más conocida como LP en la portada su álbum 'Love Lines'.

La cantautora y compositora estadounidense LP ofrecerá un concierto en el Coliseo General Rumiñahui el jueves 4 de marzo de 2027, como parte de su gira latinoamericana 'ALL IS NOT LOST 2027'.

Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP, regresa a Ecuador después de cuatro años. Su primer concierto en el país fue el 13 de febrero de 2023, en el Ágora de la Casa de la Cultura.

Esta nueva gira coincide con los diez años de lanzamiento de ‘Lost on You’, álbum publicado en 2016 que consolidó su reconocimiento internacional.

La gira latinoamericana también contempla presentaciones en otras ciudades de la región, entre ellas Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Medellín.

Entradas y localidades

La preventa de las entradas será el jueves 26 de noviembre y estará a cargo de la plataforma de TicketShow.

Para acceder a la preventa, los fans tienen que registrarse en sitio web www.iamlp.com.

Estos son los precios y localidades anunciadas:

General: 55 dólares.

55 dólares. Preferencial: 100 dólares.

100 dólares. VIP: 140 dólares

Los valores no incluyen IVA ni el costo por servicio.