La pequeña nació en el Zoológico de São Paulo tras 28 días de incubación artificial.

Un nacimiento histórico para la conservación de una de las aves más amenazadas del planeta. Hope es el nombre de una hembra de guacamayo de Spix que llegó al mundo en el Zoológico de São Paulo, Brasil, y representa un nuevo avance para la recuperación de su especie.

La polluela nació después de 28 días de incubación artificial. Durante la eclosión presentó dificultades porque estaba mal posicionada, por lo que los especialistas tuvieron que intervenir para ayudarla a salir del cascarón.

Hope recibe atención especializada

Al nacer, pesó aproximadamente 12,4 gramos. Debido a su delicado estado, recibió asistencia veterinaria y alimentación especial desde sus primeras horas de vida. Actualmente, come cuatro veces al día y permanece bajo vigilancia constante.

¿Cuántos guacamayos de Spix quedan?

De acuerdo con estimaciones divulgadas por las autoridades brasileñas, existen alrededor de 330 ejemplares en el mundo, todos bajo cuidado humano. De esa población, 28 permanecen en el Zoológico de São Paulo.

Originaria de Curaçá, en el estado de Bahía, esta especie desapareció de su hábitat natural alrededor del año 2000. La pérdida de su entorno y la captura ilegal contribuyeron a su desaparición en estado silvestre.

Un nacimiento que impulsa su conservación

El nacimiento de Hope forma parte de los programas de reproducción que buscan recuperar la población del guacamayo de Spix y generar condiciones para su regreso a la naturaleza.

Por ahora, su integración con otros ejemplares será progresiva y dependerá de su desarrollo, mientras los especialistas continúan supervisando su crecimiento.