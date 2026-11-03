Elecciones en EE. UU.: primeros resultados de los comicios de medio término

Estados Unidos comenzó a conocer los primeros resultados de las elecciones de medio término este martes 3 de noviembre de 2026.

Estados Unidos comenzó a conocer los primeros resultados de las elecciones de medio término este martes 3 de noviembre de 2026, una jornada clave para definir la composición del Congreso durante los próximos dos años del Gobierno del presidente Donald Trump.

Con el cierre progresivo de los centros de votación en distintos estados, las autoridades electorales iniciaron el escrutinio y los medios estadounidenses comenzaron a anunciar sus primeras proyecciones de ganadores.

La agencia Associated Press (AP) confirmó la reelección del senador demócrata Mark Warner en Virginia, quien derrotó al republicano Bert Mizusawa. Esta fue una de las primeras contiendas por el Senado en tener un ganador anunciado durante la jornada.

¿Cómo avanzan los resultados en Estados Unidos?

En estas elecciones se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, además de elegirse gobernadores en 36 estados.

Para conseguir la mayoría, un partido necesita alcanzar 218 escaños en la Cámara de Representantes. En el Senado, los republicanos llegaron a las elecciones con una mayoría de 53 puestos frente a 47 del bloque demócrata, incluidos dos independientes.

Entre los estados con contiendas importantes se encuentran Georgia, Carolina del Norte, Ohio y Texas, donde los resultados podrían influir en la distribución de poder legislativo.

¿Cuándo se conocerá qué partido controla el Congreso?

Aunque ya se anuncian las primeras victorias, todavía no se ha confirmado qué partido tendrá la mayoría en ambas cámaras.

El conteo continuará durante la noche del martes y podría extenderse durante los próximos días en las contiendas más ajustadas.

Las elecciones también representan una evaluación política de la gestión de Donald Trump, en medio de preocupaciones ciudadanas por el costo de vida, la inflación, la inmigración y la guerra con Irán.