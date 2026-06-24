Terremoto de 7,1 en Venezuela: videos muestran cómo se vivió el potente evento

Videos del fuerte sismo de 7,1 grados alarma a Venezuela este 24 de junio

Un fuerte sismo sacudió este miércoles Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas, según el servicio geológico de Estados Unidos y periodistas de la AFP.

Un primer temblor tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22H04 GMT y fue seguido de varias réplicas, de una magnitud de hasta 7,5, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X.

Una periodista de la AFP vio un inmueble de varias plantas completamente destruido en el barrio de Altamira en la capital venezolana.

🚨🇻🇪 #ÚLTIMAHORA



Reportan colapso de varias edificaciones en la parroquia El Paraíso, Caracas, tras el sismo de magnitud 7.1.



Equipos de emergencia se mantienen en desarrollo de verificación y atención en la zona.



Información en desarrollo pic.twitter.com/2G1WNmeydo — freddyzur (@freddyzur) June 24, 2026

Según el ministro del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los edificios que se derrumbaron. Otros inmuebles perdieron su fachada.

Videos en redes sociales muestran la magnitud del evento:

🔴 #Urgente Sensibles imágenes muestran un derrumbe en Caracas tras el fuerte sismo registrado esta tarde en Venezuela. https://t.co/d47MkNVGkK — Reacción Nacional (@RNacional_News) June 24, 2026

Imágenes de lo que se vivió en el aeropuerto de Maiquetía

#Sismo | Usuarios difunden en X imágenes de lo que se vivió en el aeropuerto de #Maiquetía este 24 de junio. El sismo de magnitud 7.0 se sintió en Caracas y en varias ciudades del interior del país.



En varias zonas de la capital venezolana también se reportan daños a… pic.twitter.com/ydSE183SZU — El Pitazo (@ElPitazoTV) June 24, 2026

El colapso de un edificio en Tucacas, estado Falcón