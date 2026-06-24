Terremoto de 7,1 en Venezuela: videos muestran cómo se vivió el potente evento
El epicentro se ubicó cerca de Morón y se reportaron escenas de pánico en Caracas y percepción en Colombia.
Videos del fuerte sismo de 7,1 grados alarma a Venezuela este 24 de junio
AFP
Compartir
Actualizado:
24 jun 2026 - 19:30
Un fuerte sismo sacudió este miércoles Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas, según el servicio geológico de Estados Unidos y periodistas de la AFP.
Un primer temblor tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22H04 GMT y fue seguido de varias réplicas, de una magnitud de hasta 7,5, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X.
Una periodista de la AFP vio un inmueble de varias plantas completamente destruido en el barrio de Altamira en la capital venezolana.
Según el ministro del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los edificios que se derrumbaron. Otros inmuebles perdieron su fachada.
Videos en redes sociales muestran la magnitud del evento:
Imágenes de lo que se vivió en el aeropuerto de Maiquetía
El colapso de un edificio en Tucacas, estado Falcón
Compartir