Exmandatario iraní Mahmoud Ahmadinejad habría muerto en ataques a Teherán

Medios internacionales e informaciones preliminares de la ofensiva militar entre Estados Unidos, Israel e Irán aseguran que el ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien gobernó entre 2005 y 2013, falleció en ataques contra la capital, Teherán, durante las operaciones bélicas desarrolladas en los últimos días

Según reportes que citan fuentes de medios israelíes y agencias internacionales, la residencia de Ahmadinejad en el barrio de Narmak habría sido alcanzada por un bombardeo, causando su muerte junto a varios de sus guardaespaldas, en un episodio dentro de la amplia ola de ataques dirigidos a altos funcionarios iraníes.

La información ha circulado en varias plataformas de noticias, si bien aún no existe un pronunciamiento oficial confirmado por el gobierno de Irán ni por agencias estatales del país persa, por lo que la situación se mantiene en desarrollo.

Ahmadinejad fue presidente de Irán entre 2005 y 2013, período en el que promovió políticas internas controvertidas y pronunciamientos diplomáticos especialmente tensos con respecto a Israel y Estados Unidos, lo que marcó su legado político en la región mediooriental.

Diversos medios informan que estos ataques forman parte de una campaña internacional conjunta que además ya habría resultado en la muerte del líder supremo de Irán, Ayatolá Alí Jameneí, y de otros altos mandos del país, lo que ha generado incertidumbre sobre la estabilidad política en Teherán.