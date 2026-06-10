Familias de desaparecidos crean 'álbum' mundialista en México para visibilizar la crisis

Familiares de personas desaparecidas en México realizaron una particular protesta en Guadalajara al convertir fichas de búsqueda en tarjetas inspiradas en los álbumes del Mundial 2026.

La iniciativa busca visibilizar los más de 130.000 casos de desaparición forzada registrados en el país a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Las imágenes y carteles fueron colocados en sectores turísticos y alrededor del FIFA Fan Festival de Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial.

Una protesta ligada al fútbol

Las tarjetas imitan el diseño de las tradicionales estampas de jugadores mundialistas, pero en lugar de futbolistas muestran rostros e información de personas desaparecidas.

Según los organizadores, el objetivo es conectar con aficionados y turistas que llegarán a la ciudad durante el torneo.

“Lo que está mal es dejar de nombrar a quien hace falta y dejar de buscar”, expresó Héctor Flores, integrante de la organización Luz de Esperanza.

Buscan visibilizar la crisis en México

Los colectivos de familiares aseguran que aprovecharán la atención internacional del Mundial para exponer la problemática de desapariciones que afecta al país.

México enfrenta desde hace años una crisis relacionada con desapariciones forzadas y violencia vinculada al crimen organizado.

La protesta generó reacciones en redes sociales y volvió a poner en debate la situación de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.