'Six-seven' y Bad Bunny fueron las palabras que uso León XIV para acercamiento a los jóvenes

Haciendo el gesto de "six-seven" a la multitud, bromas sobre su coincidencia con Bad Bunny y hablando de rivalidades futbolísticas, el papa León XIV, de 70 años, ha conectado con un público más joven durante su visita a España.

En sus recorridos en papamóvil, el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo ha realizado con frecuencia el gesto con las manos de "six-seven", un meme que se ha viralizado en las redes sociales, especialmente entre adolescentes.

Más allá de las misas y los encuentros institucionales, León XIV realizó varios actos con jóvenes en los que usó un lenguaje más cercano y abordó temas de actualidad como la salud mental.

También mantuvo un breve encuentro privado con la estrella puertorriqueña Bad Bunny, justo después de un evento multitudinario con 80.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

En el avión que lo llevó el sábado a Madrid, el papa, que habla un fluido español, había bromeado sobre la competencia que le suponía Bad Bunny, quien estos días ofrece conciertos en la capital española.

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo", comentó con una sonrisa.