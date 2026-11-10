Hallan dos cajas fuertes en Ueno Bank durante investigación contra Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay encontró dos cajas fuertes durante un allanamiento en la sede principal de Ueno Bank, en Asunción.

La Fiscalía de Paraguay encontró dos cajas fuertes en la sede principal de Ueno Bank, durante un allanamiento realizado la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades financieras que involucran al expresidente Santiago Peña.

El operativo se desarrolló en las oficinas de la entidad bancaria, ubicadas en Asunción, que estaban a cargo de Miguel Vázquez, uno de sus principales directivos.

Según el Ministerio Público, una de las cajas fuertes estaba escondida detrás de una pared, en el sector de la terraza del edificio.

¿Qué encontraron dentro de las cajas fuertes?

Los investigadores lograron abrir la primera estructura con la ayuda de cerrajeros especializados, después de varias horas de trabajo.

En su interior encontraron documentos considerados relevantes para la investigación, que fueron incautados para su análisis. No se reportó dinero ni objetos de valor económico en esa caja.

La segunda caja fuerte, de aproximadamente 1,70 metros de altura, estaba oculta detrás de una estructura correspondiente a un baño.

Debido a su tamaño y complejo mecanismo de seguridad, fue sellada. La Fiscalía tiene previsto continuar con su apertura este martes 10 de noviembre.