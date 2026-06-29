Lluvias torrenciales e inundaciones dejan al menos tres muertos en Ghana

Equipos de rescate trabajan en las emergencias registradas por las lluvias en Ghana

Lluvias torrenciales inundaron, este lunes 29 de junio de 2026, Accra, la capital de Ghana, y dejaron al menos tres muertos, mientras los equipos de rescate tuvieron que desplazarse en barco por algunas zonas de la ciudad.

Las inundaciones son habituales durante la temporada de lluvias pero muchos atribuyen su agravamiento en Accra al rápido crecimiento urbano y a la falta de infraestructuras de drenaje.

En el barrio de Tse Addo, en el este, equipos de rescate y voluntarios utilizaron embarcaciones para evacuar al menos a 15 niños y a un bebé, según responsables locales.

Las lluvias empezaron a caer sobre la capital hacia las 03:00 y anegaron rápidamente la zona.

Equipos de rescate fueron desplegados

Las autoridades indicaron que el cuerpo de un hombre de unos sesenta años fue hallado en el barrio de Alajo, donde las aguas también dañaron vehículos y viviendas.

Periodistas del barrio informaron de la muerte de otras dos personas, electrocutadas tras entrar en contacto con cables durante la crecida.

"He secado mi cuarto más de ocho veces", declaró a la AFP Patience Naa Adjeley Adjei, una profesora de Accra. "Ni siquiera puedo salir, mi cuarto está inundado y afuera también".

El área metropolitana de Accra, que cuenta con más de cinco millones de habitantes, se ve afectada con regularidad por inundaciones.