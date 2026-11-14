Microsoft dice que restableció 'por completo' el servicio tras caída mundial

Una interrupción generalizada afectó a varios productos de Microsoft, incluido Outlook, y se extendió por todo el mundo

Microsoft aseguró, este sábado 14 de noviembre de 2026, que "restableció por completo el servicio", poniendo fin a una interrupción de sus programas en línea que afectó desde el jueves a millones de usuarios y organizaciones en todo el mundo.

"Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectadas", escribió el gigante estadounidense en X.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete. — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

Microsoft ya había dado cuenta el viernes 13 de noviembre de una "recuperación generalizada" de sus servicios y pidió disculpas por esta interrupción global, aclarando que se debía a "un problema técnico y no a un ciberataque ni a la IA".

La avería de Microsoft se expandirá el jueves a nivel mundial, dejando fuera de servicio productos del grupo en al menos 74 países y territorios de América, Europa, Asia y África, según el sitio de seguimiento Downdetector.

#TECNOLOGÍA 💻 ¿Qué pasó con Microsoft? Outlook, Teams y Copilot registraron fallas a nivel mundial. La compañía explicó las causas de la interrupción y reportó avances en la recuperación de sus servicios. 📲 Conozca más detalles en el link de nuestra bio. ¿También te afectó esta caída? Te leemos. 👇 — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 13, 2026

Los servicios de salud se vieron interrumpidos, los informes de ganancias corporativas se retrasaron y las escuelas tuvieron dificultades para comunicarse el viernes debido a una interrupción generalizada que afectó a varios productos de Microsoft, incluido Outlook, y que se extendió por todo el mundo

Los fallos, que comenzaron debido a una "carga elevada" en las infraestructuras del grupo, afectarán a su servicio de correo electrónico Outlook, a su plataforma de comunicación Teams y a su asistente de inteligencia artificial Copilot, detalló Microsoft.