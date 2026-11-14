Microsoft dice que restableció 'por completo' el servicio tras caída mundial
Una interrupción de los programas en línea de Microsoft afectó desde el jueves a millones de usuarios y organizaciones en todo el mundo.
Una interrupción generalizada afectó a varios productos de Microsoft, incluido Outlook, y se extendió por todo el mundo
AFP
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Actualizado:
14 nov 2026 - 11:50
Microsoft aseguró, este sábado 14 de noviembre de 2026, que "restableció por completo el servicio", poniendo fin a una interrupción de sus programas en línea que afectó desde el jueves a millones de usuarios y organizaciones en todo el mundo.
"Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectadas", escribió el gigante estadounidense en X.
Microsoft ya había dado cuenta el viernes 13 de noviembre de una "recuperación generalizada" de sus servicios y pidió disculpas por esta interrupción global, aclarando que se debía a "un problema técnico y no a un ciberataque ni a la IA".
La avería de Microsoft se expandirá el jueves a nivel mundial, dejando fuera de servicio productos del grupo en al menos 74 países y territorios de América, Europa, Asia y África, según el sitio de seguimiento Downdetector.
Los servicios de salud se vieron interrumpidos, los informes de ganancias corporativas se retrasaron y las escuelas tuvieron dificultades para comunicarse el viernes debido a una interrupción generalizada que afectó a varios productos de Microsoft, incluido Outlook, y que se extendió por todo el mundo
Los fallos, que comenzaron debido a una "carga elevada" en las infraestructuras del grupo, afectarán a su servicio de correo electrónico Outlook, a su plataforma de comunicación Teams y a su asistente de inteligencia artificial Copilot, detalló Microsoft.
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