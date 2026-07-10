Luces, cámara y acción: España juega contra Bélgica en unos cuartos de cine

En la ciudad de las estrellas ya a unos kilómetros al sur de Hollywood, España espera hacer un partido de película contra Bélgica para plantarse en semifinales del Mundial 2026, donde ya espera Francia.

La campeona vigente de Europa tiene hambre de fama y gloria: desde su título mundialista en 2010 no había vuelto a superar una eliminatoria y solo ha alcanzado unas semifinales dos veces en su historia, precisamente en 2010 y en 1950.

Contra Bélgica, además, la Roja tiene la posibilidad de vengar uno de sus recuerdos más dolorosos en aquel pasado en el que su protagonismo en los grandes escenarios se redujo a alguna alegría esporádica y repetidas decepciones.

Fue en 1986, en el Mundial de México y después de la noche mágica de Emilio Butragueño, con cuatro goles en la victoria contra Dinamarca (5-1) en Querétaro en octavos de final.

Con la posibilidad de medirse a la Argentina de Diego Maradona (que acabaría ganando el título), España se enfrentó a Bélgica cuatro días después en Puebla y un fallo en la tanda de penales de Eloy Olaya envió a España a casa... una vez más.

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¿Dónde ver el España vs. Bélgica?

El encuentro de este viernes 10 de julio será transmitido por Teleamazonas desde las 13:30. Lo podrá ver en vivo, en señal abierta y en la página web.

De menos a más en el torneo

Pero el estatus de la Roja ha cambiado en los últimos 20 años, con el Mundial de 2010, tres títulos de la Eurocopa (2008, 2012 y 2024) y una Liga de Naciones (2023) y este viernes aparece como protagonista ante Bélgica.

Ambos equipos han seguido recorridos parecidos, con una primera fase discreta y unas eliminatorias en las que van a más a medida que avanzan rondas.

Bélgica pasó de estar virtualmente eliminada en dieciseisavos, perdió 2-0 en el minuto 85 y acabó remontando en la prórroga, a jugar los cuartos de final.

España no ha pasado por tantos apuros, especialmente por su gran defensa. La Roja es el único equipo del campeonato que mantiene su portería a cero después de cinco partidos.

Pero los delanteros españoles tendrán enfrente al considerado el mejor portero del mundo, Thibaut Courtois.

"Somos el equipo que más tira a portería del campeonato, si no me equivoco, falta afinar más... Pero llegamos mucho y tenemos mucha presencia en el área rival. Somos un equipo muy sólido, ordenado y equilibrado, con capacidad para generar ocasiones de gol", destacó en la previa el seleccionador español Luis de la Fuente.

Y se refirió también a la estrella española, el joven Lamine Yamal, que no ha brillado hasta ahora como otros grandes jugadores: "El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar".

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Pero los belgas están advertidos: "Tiene mucho talento en el uno contra uno y habrá que estar cerca de él, con dos contra uno, pero es difícil frenarle", dijo Courtois.

El vencedor de este partido se enfrentará el martes en las afueras de Dallas a Francia, convertido el jueves en el primer semifinalista del torneo tras superar a Marruecos por 2-0.

Los otros dos boletos para semifinales se entregarán el sábado para los ganadores del Inglaterra-Noruega, en un duelo entre pistoleros con Harry Kane y Erling Haaland, y un Argentina-Suiza en el que la Nati tratará de hacer lo que nadie ha logrado hasta ahora: parar a Lionel Messi.