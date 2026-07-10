Frenesí 2.0: Un homenaje a la música latina llega a Quito

Frenesí 2.0 se presentará en la Casa de la Música, en el norte de Quito.

La música, la danza y el teatro se unirán en un mismo escenario con Frenesí 2.0, un espectáculo que busca rendir homenaje a la diversidad cultural de América Latina a través de una puesta en escena de gran formato.

La presentación se realizará el sábado 18 de julio, a las 20:00, en la Casa de la Música, en el norte de Quito.

El evento reunirá a 85 artistas, entre ellos 70 bailarines y 15 músicos de The Royal Band, quienes ofrecerán un recorrido por algunos de los ritmos más representativos de la región con música en vivo, coreografías y elementos teatrales.

Un recorrido por los ritmos latinoamericanos

La propuesta está dividida en dos momentos. En la primera parte, el público podrá disfrutar de géneros como la cumbia, la salsa y la bachata, inspirados en las fiestas populares y la diversidad musical latinoamericana.

El segundo segmento estará dedicado al merengue, considerado uno de los ritmos más emblemáticos del Caribe, como un homenaje a la riqueza cultural de República Dominicana mediante arreglos musicales, coreografías y una producción escénica.

Además de los géneros tradicionales, el repertorio también incluirá referencias a artistas y estilos contemporáneos, con un recorrido que va desde figuras como Juan Luis Guerra, Proyecto Uno y Los Ilegales hasta propuestas actuales de la música urbana.

Una producción con artistas de distintas generaciones

Según los organizadores, la edición 2026 incorpora nuevas propuestas en coreografía, vestuario y puesta en escena.

Uno de los aspectos que destacan es la participación de bailarines de diferentes edades, desde niños de seis años hasta adultos mayores de 40.

Frenesí 2.0 nace de la colaboración entre The Royal Band y Djembé Dance Studio, agrupaciones que buscan promover el arte y difundir la cultura latinoamericana a través de espectáculos en vivo.

Con esta propuesta, los organizadores esperan ofrecer al público quiteño una experiencia en la que la música, el baile y el teatro se conviertan en un espacio para celebrar la identidad cultural de la región.