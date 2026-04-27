Tragedia en Indonesia: muertos y decenas de heridos por choque de dos trenes

Dos trenes colisionaron, el lunes 27 de abril de 2026, en la ciudad de Bekasi, provincia de Java Occidental, Indonesia

Dos trenes se chocaron, este lunes 27 de abril de 2026, cerca de Yakarta, la capital de Indonesia. Cuatro personas han fallecido y unas 40 han resultado heridas y fueron trasladadas a hospitales, según autoridades locales y la compañía ferroviaria pública KAI.

"Los registros hospitalarios indican que dos víctimas han fallecido", declaró Franoto Wibowo, portavoz de KAI, al canal de televisión Kompas TV desde el lugar del accidente.

La evacuación de las víctimas, cuyo número se desconoce, continúa con la ayuda del ejército, los bomberos y la agencia nacional de búsqueda y rescate, añadió.

Dos trenes colisionaron, el lunes 27 de abril de 2026, en Bekasi, Java Occidental, Indonesia Reuters Los pasajeros fueron evacuados de los trenes que colisionaron. Reuters Organismos de socorro atendieron a las personas heridas por el accidente. Reuters Hasta las 13:00 (hora Ecuador), se confirmó la muerte de cuatro personas Reuters La catástrofe se produjo cerca de la estación de Bekasi Timur. Reuters Las personas heridas fueron trasladadas a diferentes hospitales. Reuters

"Todos los esfuerzos se centran en la evacuación de los pasajeros y del personal, así como en la atención a las víctimas", declaró la portavoz de la compañía, Anne Purba, en un comunicado.

La catástrofe se produjo cerca de la estación de Bekasi Timur, a 25 km de la capital, según la misma fuente.

Los trenes afectados son un convoy de cercanías que procedía de Yakarta y otro de larga distancia, que colisionaron en la estación de East Bekasi, a unos 20 kilómetros de Yakarta, por causas aún desconocidas.

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La empresa indicó que los 240 pasajeros del tren de larga distancia habían sido evacuados y estaban a salvo, mientras que los heridos fueron enviados a distintos hospitales de la zona.

"Transmitimos nuestras más sinceras condolencias y disculpas por este incidente. Nuestro objetivo actual está en asegurar que las víctimas reciben el mejor cuidado posible", señala el comunicado de KAI.

Indonesia, archipiélago de más de 17 000 islas con Java, donde se encuentra Yakarta, como la más poblada, ha apostado en los últimos años por reforzar su sistema ferroviario, con la inauguración en 2023 del primer tren de alta velocidad del país, que conecta la capital con la ciudad de Bandung.