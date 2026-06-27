Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el Este de Afganistán.

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este sábado 27 de junio la región Este de Afganistán, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Periodistas de la AFP en Kabul, la capital, dijeron haber sentido el temblor.

El sismo afectó a las provincias orientales del país, entre ellas Khost y Nangarhar, y también se sintió en Islamabad, la capital de Pakistán, según periodistas de la AFP.

El epicentro se localizó en el noreste de Afganistán, a una profundidad de más de 208 kilómetros, de acuerdo con el USGS.