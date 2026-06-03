Mujeres marchan contra la violencia de género tras crimen de una adolescente en Argentina

Miles de mujeres marcharon en Argentina para exigir políticas públicas que protejan a las mujeres.

Miles de mujeres se movilizaron el miércoles 3 de junio de 2026, en Argentina, para repudiar los femicidios y exigir políticas públicas contra la violencia de género, en medio de la conmoción por el reciente asesinato de una adolescente.

La marcha en Buenos Aires se extendió por varias cuadras en el centro histórico, desde el Congreso hasta la Avenida de Mayo, donde resonaba "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos".

La manifestación, que se celebra anualmente desde 2015, tenía réplicas en decenas de ciudades argentinas.

Indignación por femicidio de Agostina Vega

Este año ocurre en medio de la conmoción por el brutal asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad de Córdoba y cuyos restos fueron hallados el fin de semana tras una semana desaparecida.

"El caso de Agostina refleja algo que está pasando, pero matan a una mujer cada 30 horas, no es un caso particular que pasa y que por eso salimos. No hay políticas de Estado acordes a la problemática", dijo Amy Cozzi, una estudiante.

Las manifestantes recuerdan también a otras dos víctimas recientes, como Dulce María Candia en Misiones y Noelia Romero en Buenos Aires.

"Nosotros hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado", señaló Luci Cavallero y apuntó contra "un poder judicial que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas".

Entre entre 2017 y 2025 se registraron 2 158 femicidios en Argentina, lo que equivale a uno cada 36 horas, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.