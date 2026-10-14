El papa León XIV pasó una noche "tranquila" tras ser operado de un cáncer de pulmón

El Papa León XIV fue sometido a una cirugía en para extirparle un nódulo en el pulmón.

"El Papa pasó una noche tranquila", indicó este miércoles 14 de octubre del 2026 el Vaticano, sin dar más detalles.

A pocas semanas del viaje previsto del 6 al 17 de noviembre por Argentina, Uruguay y Perú, los cirujanos operaron al santo padre el martes en el policlínico romano para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La operación "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como lo sugerían los exámenes preoperatorios", precisó la Santa Sede.

Según la experta Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association consultada por la AFP, cuando este tipo de cáncer "se detecta en fases tempranas, entonces tiene un pronóstico muy, muy bueno".

La experta precisó que todo dependerá del estadio del cáncer detectado y de si se ha diseminado.

Según explicó la doctora, la tasa de supervivencia a cinco años de esta forma de cáncer, cuando el tumor se detecta en un estadio precoz, es del "80% al 98%, en particular tras una extirpación quirúrgica".

Los médicos "determinarán si [el papa] necesita quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia", agregó.

"Ya de pie"

León XIV se encuentra en una habitación del décimo piso del edificio junto a una suite papal con capilla privada, que actualmente se encuentra en proceso de renovación.

El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, aunque por el momento se desconoce si tendrá que guardar un período de convalecencia más prolongado.