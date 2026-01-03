Las primeras imágenes de base militar La Carlota en Caracas tras bombardeos de Estados Unidos

Se difunden las primeras imágenes de la base aérea La Carlota en Caracas, capital de Venezuela, tras la intervención militar de Estados Unidos la madrugada de este sábado 3 de enero del 2026.

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es por el momento el principal logro anunciado de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que ha puesto en las últimas horas en vilo a la comunidad internacional y sobre todo a Latinoamérica.

Poco antes de las 02:00 de la madrugada, se escucharon las primeras detonaciones en Caracas que generaron varias explosiones en fuertes militares.

Desde sus departamentos y zonas altas de la ciudad, los habitantes de Caracas grababan aviones sobrevolando constantemente y destellos de explosiones y columnas de humo en el centro de la capital.

Minutos después el aún presidente Nicolás Maduro declaraba el estado de conmoción exterior en Venezuela. Lo hizo tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

Maduro ordenó el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", en un comunicado que fue leído en la televisión estatal VTV.

Cuatro horas después del ataque se conocían las primeras imágenes difundidas en la televisión estatal de los escombros tras la intervención militar.