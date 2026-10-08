Rusia descarta segundo caso de peste neumónica y cierra medidas preventivas en Siberia

La OMS pidió a Rusia información adicional para poder evaluar de forma completa el posible riesgo sanitario.

Rusia dio por concluidas las medidas de prevención adoptadas en la región siberiana de Irkutsk ante un posible brote de peste neumónica, luego de que los análisis realizados no detectaran microorganismos patógenos peligrosos.

El servicio ruso de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, informó este jueves 8 de octubre de 2026 que se completaron más de 5 500 pruebas clínicas y que no se identificaron enfermedades infecciosas entre las personas examinadas.

Rusia descarta un segundo caso

Rospotrebnadzor también rechazó los reportes sobre un segundo caso de peste neumónica en Irkutsk.

Según las autoridades rusas, el único fallecimiento investigado corresponde al de Daria Shipílova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente. La causa reportada oficialmente fue una neumonía de origen desconocido.

Los especialistas realizaron pruebas bacteriológicas, biológicas y genético-moleculares, además de examinar a las personas que tuvieron contacto con la trabajadora. Rusia sostiene que los resultados no confirmaron peste neumónica.

Autoridades descartan un accidente de laboratorio

Rospotrebnadzor aseguró además que no se produjo un accidente dentro del instituto ni se incumplieron las normas de seguridad para trabajar con microorganismos peligrosos.

Las autoridades rusas calificaron la situación epidemiológica en Irkutsk como estable y afirmaron que no existe actualmente un riesgo para la población local.

¿Qué dijo la Organización Mundial de la Salud?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el miércoles 7 de octubre que había solicitado a Rusia información adicional sobre el caso.

El organismo señaló que los primeros reportes hablaban de una trabajadora de laboratorio con una posible peste neumónica tras una presunta exposición accidental. Rusia respondió posteriormente que no se había notificado ningún caso de peste en Irkutsk y que alrededor de 200 contactos habían sido puestos en cuarentena.

Sin embargo, la OMS pidió más detalles sobre los análisis realizados a la persona fallecida, el estado de salud de sus contactos y las razones que llevaron a implementar las medidas preventivas. También solicitó verificar los reportes sobre un supuesto segundo trabajador con neumonía de origen desconocido.

Por esa razón, la OMS señaló el 7 de octubre que todavía no contaba con información suficiente para realizar una evaluación completa del riesgo.