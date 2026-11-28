Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la costa de California este sábado 28 de noviembre de 2026, alrededor de las 09:30 hora local.

El reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro se localizó en el mar, a unos 6 kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, con una profundidad aproximada de 12,2 kilómetros.

El movimiento telúrico fue percibido con claridad en gran parte de Los Ángeles, incluidas localidades como Manhattan Beach, Redondo Beach, Torrance, Hawthorne, Santa Mónica, Inglewood y Carson.

Efectos reportados, réplicas y descartes de tsunami

Tras el evento sísmico, las autoridades y organismos técnicos entregaron el balance preliminar de la situación:

El Centro Nacional de Alertas de Tsunamis de Estados Unidos descartó cualquier peligro de tsunami para la costa, mientras que los reportes oficiales no registran víctimas mortales ni daños estructurales graves.

descartó cualquier peligro de tsunami para la costa, mientras que los reportes oficiales no registran víctimas mortales ni daños estructurales graves. El sacudón provocó que clientes y trabajadores salieran corriendo de varias tiendas en Santa Mónica , además de ocasionar la caída de paneles del techo en una de las terminales del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) .

, además de ocasionar la caída de paneles del techo en una de las terminales del . En los primeros 45 minutos posteriores al sismo principal, el USGS contabilizó al menos cuatro réplicas con magnitudes de entre 2.5 y 3.7.

El temblor más fuerte en la zona desde 2014

La sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada del Instituto Tecnológico de California (Caltech), explicó en rueda de prensa que se trató de un sismo “relativamente profundo” y constituye uno de los más fuertes en el área en varios años.

Según la experta en declaraciones a CNN, el último movimiento de magnitud 5.0 o superior en Los Ángeles y Orange se había registrado en 2014 y tuvo alcanzó una magnitud de 5.1.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió a los residentes mantenerse preparados ante eventuales réplicas y destacó que la ciudad puede continuar con sus actividades habituales.